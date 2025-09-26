В Беларуси презентовали отечественный гибридный автомобиль BELGEE X80 PHEV

Модель крупноузловой сборки поступит сегодня, 26 сентября во все дилерские центры. Объем топливного бака составляет 50 литров, а пробег на одной зарядке и полном баке – чуть менее тысячи километров. Расход умеренный – около шести литров на 100 километров. Автомобиль оснащен системой контроля «мертвых» зон, круговым обзором и проекцией на лобовое стекло. А зимой салон останется уютным благодаря обогреву сидений и руля.

Геннадий Свидерский, директор СЗАО «БЕЛДЖИ»:

Я бы назвал его больше «семейный автомобиль». У нас сейчас новый слоган – «Мы созданы для того, чтобы быть рядом». Я думаю, что это подойдет именно покупателям, которые любят комфорт, любят безопасность, надежность. Ну, и вы видели, презентация цены показывает, что это действительно хорошее соотношение цена-качество. А если учесть, что мы вместе с нашими банками-партнерами даем кредитные программы, я думаю, что он будет доступен.

Разгон до 100 километров в час занимает 7,5 секунды. А максимальная скорость достигает 170. Отметим, на данный момент рассматривается возможность экспорта автомобиля в Россию.