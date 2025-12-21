Лукашенко: «Один район – один проект» мы обязательно сохраним, будем это направление усиливать

Во Дворце Республики прошло заседание VII Всебелорусского народного собрания. Делегаты приехали из всех областей страны. Больше тысячи человек участвовало в заседании. Состав максимально представительный – от министров и парламентариев до тракториста и врача. Все те белорусы, которым и предстоит претворять в жизни Программу социально-экономического развития Беларуси на ближайшие пять лет, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Новые продукты, технологии, производство. Все это должно работать не точечно, а по всей стране. Сильные регионы – основа политики страны и один из ключевых приоритетов программы.