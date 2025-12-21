Лукашенко: «Один район – один проект» мы обязательно сохраним, будем это направление усиливать
Во Дворце Республики прошло заседание VII Всебелорусского народного собрания. Делегаты приехали из всех областей страны. Больше тысячи человек участвовало в заседании.
Состав максимально представительный – от министров и парламентариев до тракториста и врача. Все те белорусы, которым и предстоит претворять в жизни Программу социально-экономического развития Беларуси на ближайшие пять лет, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Новые продукты, технологии, производство. Все это должно работать не точечно, а по всей стране. Сильные регионы – основа политики страны и один из ключевых приоритетов программы.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
«Один район – один проект» мы обязательно сохраним, и где есть необходимость, мы будем создавать какие-то предприятия, начиная от производства до туристических. Будет это направление усиливать.
К слову, инициатива «Один район – один проект» уже дала конкретный результат – больше 6 тысяч новых рабочих мест. Но понятно, что качество жизни в регионах – это не только про работу. Это еще и про дороги, школы, медицину, досуг и комфортную среду. Все то, что делает регионы сильными и привлекательными для жизни.
Александр Скурлов, председатель Ветковского районного Совета Белорусского общественного объединения ветеранов:
Мы представляем Ветковский район Гомельской области. Дело в том, что Ветка в 15 км от областного центра. Молодежь приезжает, но необходимо производство на местах. Что человеку надо? Жилье. Жилье есть. У нас, наверное, процентов 50 ездит в Гомель на работу. Но если будет производство… Над этим сегодня работает правительство и местные власти. В каждом районе один проект. Поэтому мы ждем. Молодежь будет, если будет где работать на месте.
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