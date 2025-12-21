Его заслугам аплодировал весь зал! Лукашенко назвал героем комбайнера, намолотившего 8 тыс. тонн зерновых
Во Дворце Республики прошло заседание VII Всебелорусского народного собрания. Делегаты приехали из всех областей страны. Больше тысячи человек участвовало в заседании.
Состав максимально представительный – от министров и парламентариев до тракториста и врача. Все те белорусы, которым и предстоит претворять в жизни Программу социально-экономического развития Беларуси на ближайшие пять лет, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Сила многих регионов – в развитом сельском хозяйстве. Для многих районов это ключевая отрасль и точка роста. Несмотря на все сложности в 2025 году белорусам удалось достичь хороших результатов: экспорт продовольствия превысил 9 миллиардов долларов, в перспективе – планка в 12-ть. Аграрии намолотили более 11 миллионов тон зерна – это свыше тонны на каждого жителя страны.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Убирать научились. Здесь парень – герой – сидит. Я не знаю, как его поддержать. Если он есть, в Президиуме, по-моему, пусть встанет. 8 тысяч тонн намолотил. Я когда-то в своем хозяйстве, не малое на те времена, зерновых собирал 3-4 тысячи тонн. А он один 8 тысяч. Представляете? Героические люди. Поэтому в этом плане большую роль играет и наша техника.
Так, Павлу Шутило с подачи Президента пришлось волноваться еще сильнее. Подробности здесь.
Именно благодаря таким профессионалам – внимательным к делу и ориентированным на результат – формируется общий успех страны. Его необходимо не только сохранять, но и развивать. Ведь впереди еще много работы.
Леонид Заяц, председатель Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси по региональной политике и местному самоуправлению:
Необходимо нам завершить перевод скота на молочно-товарные комплексы. Увеличить продуктивность дойного стада. Достичь результатов по стране не меньше, чем 3,7 тонн молока на корову. Это все придаст дополнительный ресурс продуктов питания. Мы вошли в 110 стран земного континента, куда продаем сегодня свою продукцию. Поэтому за эту пятилетку нам необходимо очень серьезно поработать.
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