«Воспринимаю это как знак высокого доверия». Кушнаренко избран членом Президиума ВНС
Впервые на заседании ВНС реализован ряд новых конституционных полномочий: обновлен состав высших судебных инстанций, утвержден основной документ государственного планирования на среднесрочный период, причем обязательный к исполнению всеми, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Как оценивают принятые ими решения сами делегаты? С ними пообщалась наш политический обозреватель Ольга Коршун.
Ольга Коршун, политический обозреватель СТВ:
Заседание завершилось. Во второй части делегаты сосредоточились на кадровых и организационных вопросах. Начали с оглашения результатов тайного голосования.
Таким путем избирали нового члена Президиума ВНС. Им стал Алексей Кушнаренко. Вакансия возникла весной после кадровых изменений в правительстве, когда Константин Бурак утратил статус делегата ВНС и члена Президиума.
Алексей Кушнаренко, председатель Минского облисполкома, член Президиума VII Всебелорусского народного собрания:
Я воспринимаю это как знак высокого доверия. При этом я понимаю всю ответственность, которая ложится на меня, как на члена уже президиума ВНС. А ВНС, как известно, – это высший представительный орган народовластия. При этом я к этой ответственности готов. Время выбрало нас. И постараюсь весь свой опыт, знания применить в работе на благо нашей страны.
После перешли к избранию судей Конституционного и Верховного судов. Отныне это полномочия ВНС. Делегаты избирают их путем открыто от голосования. В итоге претерпел кадровые изменения состав Конституционного Суда, а председателем стал Сергей Сивец. До этого он возглавлял комиссию по образованию, науке, культуре и социальному развитию в Совете Республики. На новую должность переходит и Андрей Швед. Он стал председателем Верховного Суда. ВНС избрал и судейский корпус.
Мария Лешкевич, судья Верховного Суда Беларуси:
Судьи Верховного Суда – это не просто судьи. Расширен объем их полномочий с учетом включения в состав делегатов ВНС. Соответственно, в последующем мы будем также принимать участие в принятии самых важных государственных решений в составе ВНС. Тем не менее, мы остаемся судьями, а основная функция, основная задача судей – это, конечно же, разрешение судебных споров.
В первой части заседания делегаты сосредоточились на обсуждении программы социально-экономического развития. Разговор получился обстоятельным, как того и требует стратегический для страны документ. В нем 7 приоритетов. Активно программу обсуждали и до ВНС. В том числе парламентарии. Сейчас от обсуждений пора перейти к претворению планов в жизнь.
Игорь Сергеенко, председатель Палаты представителей Национального собрания Беларуси, делегат VII Всебелорусского народного собрания:
Выделены приоритеты, они взаимосвязаны и взаимодополняют друг друга. Будь то создание комфортной среды или развитие сильных регионов, так или иначе создание комфортной среды в конкретных регионах. Обозначены серьезные цифры. Рост валового внутреннего продукта – 116,7 % по итогам пятилетия. Рост экспорта – примерно 117 %. Рост доходов населения – 121 %. За этими же цифрами кроется каждодневный труд многих коллективов предприятий, организаций, конкретных людей.
Среди приоритетов, заложенных в программе, – демографическая безопасность, экономика, развитие регионов, цифровизация и укрепление обороноспособности. В этом плане в нашей стране уже многое сделано. Некоторое время назад в Беларуси разместили ядерное орудие. А сейчас появится и «Орешник».
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