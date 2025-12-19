«Воспринимаю это как знак высокого доверия». Кушнаренко избран членом Президиума ВНС

Впервые на заседании ВНС реализован ряд новых конституционных полномочий: обновлен состав высших судебных инстанций, утвержден основной документ государственного планирования на среднесрочный период, причем обязательный к исполнению всеми, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Как оценивают принятые ими решения сами делегаты? С ними пообщалась наш политический обозреватель Ольга Коршун.

Ольга Коршун, политический обозреватель СТВ:

Заседание завершилось. Во второй части делегаты сосредоточились на кадровых и организационных вопросах. Начали с оглашения результатов тайного голосования. Таким путем избирали нового члена Президиума ВНС. Им стал Алексей Кушнаренко. Вакансия возникла весной после кадровых изменений в правительстве, когда Константин Бурак утратил статус делегата ВНС и члена Президиума.

Алексей Кушнаренко, председатель Минского облисполкома, член Президиума VII Всебелорусского народного собрания:

Я воспринимаю это как знак высокого доверия. При этом я понимаю всю ответственность, которая ложится на меня, как на члена уже президиума ВНС. А ВНС, как известно, – это высший представительный орган народовластия. При этом я к этой ответственности готов. Время выбрало нас. И постараюсь весь свой опыт, знания применить в работе на благо нашей страны. После перешли к избранию судей Конституционного и Верховного судов. Отныне это полномочия ВНС. Делегаты избирают их путем открыто от голосования. В итоге претерпел кадровые изменения состав Конституционного Суда, а председателем стал Сергей Сивец. До этого он возглавлял комиссию по образованию, науке, культуре и социальному развитию в Совете Республики. На новую должность переходит и Андрей Швед. Он стал председателем Верховного Суда. ВНС избрал и судейский корпус.

Мария Лешкевич, судья Верховного Суда Беларуси:

Судьи Верховного Суда – это не просто судьи. Расширен объем их полномочий с учетом включения в состав делегатов ВНС. Соответственно, в последующем мы будем также принимать участие в принятии самых важных государственных решений в составе ВНС. Тем не менее, мы остаемся судьями, а основная функция, основная задача судей – это, конечно же, разрешение судебных споров.