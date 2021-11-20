«Беженцы вслед кричали им: «Germany!» Что произошло на границе в 13-й день пребывания там людей

Новости Беларуси. С надеждой на открытие гуманитарного коридора 13-й день проводят на белорусско-польской границе люди, чьи мечты разбиты преградой ЕС, но согреваемые белорусской заботой, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Сегодня, 20 ноября, к ним приехали региональные представители ООН. Они призвали все страны уважать и соблюдать международные правила относительно мигрантов и беженцев и к совместному незамедлительному решению этого вопроса. Что происходит сейчас в лагере беженцев, расскажет корреспондент Сергей Шуманский.

Сергей Шуманский, корреспондент:

Мы по-прежнему следим за ситуацией с беженцами на белорусско-польской границе, находимся у логистического центра «Бремино», где расположились 2 000 беженцев. Сегодня здесь очень оживленно, очень много официальных делегаций, приезжает много официальных лиц, по-прежнему подвозят гуманитарную помощь. Военные сейчас раздают горячие обеды. Работает выездная торговля. Сегодня уже две точки, два фудтрака с шаурмой, бургерами. Вчера в интернете начали появляться вбросы, какая-то фейковая информация о том, что именно эти точки выездной торговли якобы начинают наживаться на беженцах, устанавливая завышенные цены. Я, конечно, тоже заинтересовался точкой с шаурмой и пошел посмотрел, сколько же стоит шаурма здесь – абсолютно такие же цены, как, например, существуют в Минске. Откуда появилась информация, кто заинтересован в этой информации, еще разберутся наши правоохранители. Появилось даже видео в интернете, где на ходу меняют ценники. Я думаю, еще разберутся, кто эти ценники меняет и кому это было нужно. Юрий Караев более четко объяснил ситуацию с этими вбросами.

Юрий Караев о беженцах: «Лично предупреждал перед началом торговли, чтобы на несчастных не смели наживаться». Подробнее здесь. Сергей Шуманский:

Сегодня сюда приехала матушка Гавриила из гродненского монастыря. Они там собрали минимальную гуманитарную помощь своими силами. Это в основном сладости, фрукты, святая вода.

Также здесь, в ТЛЦ, уже четвертые сутки продолжают свою работу следователи, они продолжают опрашивать потерпевших в результате действий польских силовиков на границе, когда они заливали людей из водометов, поливали газом с химическими веществами – это доказано экспертами. Тогда пострадали не только женщины, но и журналисты. Пострадавших много, свежая цифра – около 120 человек. Но, опять же, она неокончательная. Сейчас здесь, на месте, министр по чрезвычайным ситуациям Вадим Синявский.

С официальными лицами собран штаб, посмотрели, обсудили ситуацию. Напомню, вчера Президент дал распоряжение усилить меры безопасности в логистическом центре. Ответственные как раз МЧС и губернатор Владимир Караник. Пока никаких проблем здесь по безопасности нет. Нет проблем и со снабжением беженцев едой и водой. Караник о ТЛЦ: здесь увеличилось количество эвакуационных выходов, налажено видеонаблюдение. Подробнее здесь. Сергей Шуманский:

Сегодня главным событием здесь стало появление представителей ООН по делам беженцев в Беларуси и представителей Международной организации по миграции. Они пришли в центр, посмотрели, как и в каких условиях содержатся беженцы, мимолетом пообщались с некоторыми из них. Затем они сделали краткое заявление прессе. На какие-то дополнительные вопросы отвечать они отказались.

Если кратко, их выводы были такими: здесь, конечно, беженцы содержатся в более лучших условиях, чем в лесу, но по-прежнему им якобы не хватает еды, есть вопросы с эпидситуацией, что якобы здесь не соблюдаются санитарные нормы. При этом никаких предложений, как и 10 дней назад, когда они впервые приезжали в лагерь в лесу, не последовало. Они ничего не сказали, ничем не помогли, просто поговорили и уехали. В очередной раз богатая Европа оставила этих людей на Беларусь, которая продолжает помогать им, кормить их и которая хотя бы дает им веру в завтрашний день.

Когда эти представители ООН уходили из лагеря, беженцы вслед кричали им: «Germany! Germany!» Показывали, что они по-прежнему хотят в Европу, в Германию. Никакого ответа не последовало.