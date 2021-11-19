В логистическом центре, где размещаются беженцы, усилили меры безопасности. Комментарий областного управления МЧС

Новости Беларуси. Президент поручил усилить меры безопасности в логистическом центре, где размещаются беженцы. Сейчас там находятся порядка 2 000 человек, для которых это уже 12-е сутки у белорусско-польской границы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Сергей Шуманский, СТВ:
Мы сейчас находимся в транспортно-логистическом центре, где расположены все 2 000 беженцев с белорусско-польской границы. И сегодня самое главное – это обеспечить безопасность нахождения здесь людей. Напомню, Президент сегодня распорядился усилить меры безопасности, контроль противопожарной безопасности в первую очередь.
Рядом со мной находится представитель гродненского МЧС, начальник областного управления МЧС. Дмитрий Владимирович, расскажите, какие меры принимаете вы как ведомство ответственное, что проверили, вообще как обстоят дела с безопасностью.
Дмитрий Лакиза, начальник Гродненского областного управления МЧС:
Да, действительно, мы понимаем, что серьезная пожарная опасность данного объекта в том, что большая плотность людей на данном объекте. И вы видите, размещение происходит не только на одном уровне, но и на втором, кое-где даже на третьем уровне. Понимая, что большое количество людей, понимая, что, безусловно, необходимо принять все меры, снижающие риск возникновения любого пожара, другой чрезвычайной ситуации, скопления, давки людей, – для этого нами проверены все эвакуационные выходы, мы предусмотрели возможность открытия на грузовых рампах рамп открытия транспортных тоннелей, транспортных ворот для быстрой эвакуации из данного помещения. Ну а чтобы не допустить риск возникновения пожара, нами в круглосуточном режиме организовано дежурство личного состава, дозорная работа, чтобы предотвратить применение открытого огня, курение в помещении не допускается. Также задействованы камеры видеонаблюдения, которыми обладает вся система и вся площадь данного объекта. Ну и в ближайшее время, чтобы снизить плотность размещения здесь людей, расширяются складские помещения, площади увеличиваются, где имеются также свои эвакуационные выходы. Таким образом, площадь увеличится, количество выходов станет больше. Соответственно, и при каком-то осложнении обстановки время безопасной эвакуации будет, конечно, гораздо ниже.
Сергей Шуманский:
Круглосуточно будут здесь дежурить?