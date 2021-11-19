В логистическом центре, где размещаются беженцы, усилили меры безопасности. Комментарий областного управления МЧС

Новости Беларуси. Президент поручил усилить меры безопасности в логистическом центре, где размещаются беженцы. Сейчас там находятся порядка 2 000 человек, для которых это уже 12-е сутки у белорусско-польской границы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сергей Шуманский, СТВ:

Мы сейчас находимся в транспортно-логистическом центре, где расположены все 2 000 беженцев с белорусско-польской границы. И сегодня самое главное – это обеспечить безопасность нахождения здесь людей. Напомню, Президент сегодня распорядился усилить меры безопасности, контроль противопожарной безопасности в первую очередь. Рядом со мной находится представитель гродненского МЧС, начальник областного управления МЧС. Дмитрий Владимирович, расскажите, какие меры принимаете вы как ведомство ответственное, что проверили, вообще как обстоят дела с безопасностью.