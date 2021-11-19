Прямой эфир

В логистическом центре, где размещаются беженцы, усилили меры безопасности. Комментарий областного управления МЧС

19 ноября 2021 18:22
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Президент поручил усилить меры безопасности в логистическом центре, где размещаются беженцы. Сейчас там находятся порядка 2 000 человек, для которых это уже 12-е сутки у белорусско-польской границы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

В логистическом центре, где размещаются беженцы, усилили меры безопасности. Комментарий областного управления МЧС-1

Сергей Шуманский, СТВ:
Мы сейчас находимся в транспортно-логистическом центре, где расположены все 2 000 беженцев с белорусско-польской границы. И сегодня самое главное – это обеспечить безопасность нахождения здесь людей. Напомню, Президент сегодня распорядился усилить меры безопасности, контроль противопожарной безопасности в первую очередь.  

Рядом со мной находится представитель гродненского МЧС, начальник областного управления МЧС. Дмитрий Владимирович, расскажите, какие меры принимаете вы как ведомство ответственное, что проверили, вообще как обстоят дела с безопасностью. 

В логистическом центре, где размещаются беженцы, усилили меры безопасности. Комментарий областного управления МЧС-4

Дмитрий Лакиза, начальник Гродненского областного управления МЧС:
Да, действительно, мы понимаем, что серьезная пожарная опасность данного объекта в том, что большая плотность людей на данном объекте. И вы видите, размещение происходит не только на одном уровне, но и на втором, кое-где даже на третьем уровне. Понимая, что большое количество людей, понимая, что, безусловно, необходимо принять все меры, снижающие риск возникновения любого пожара, другой чрезвычайной ситуации, скопления, давки людей, – для этого нами проверены все эвакуационные выходы, мы предусмотрели возможность открытия на грузовых рампах рамп открытия транспортных тоннелей, транспортных ворот для быстрой эвакуации из данного помещения. Ну а чтобы не допустить риск возникновения пожара, нами в круглосуточном режиме организовано дежурство личного состава, дозорная работа, чтобы предотвратить применение открытого огня, курение в помещении не допускается. Также задействованы камеры видеонаблюдения, которыми обладает вся система и вся площадь данного объекта. Ну и в ближайшее время, чтобы снизить плотность размещения здесь людей, расширяются складские помещения, площади увеличиваются, где имеются также свои эвакуационные выходы. Таким образом, площадь увеличится, количество выходов станет больше. Соответственно, и при каком-то осложнении обстановки время безопасной эвакуации будет, конечно, гораздо ниже.  

Сергей Шуманский:
Круглосуточно будут здесь дежурить?  

В логистическом центре, где размещаются беженцы, усилили меры безопасности. Комментарий областного управления МЧС-7

Дмитрий Лакиза:
В круглосуточном режиме, так точно.   

Читайте также:  

«У нас идет бесконечная война, страна бедная». Пять историй беженцев, которые ищут лучшей жизни в Европе  

Игорь Сергеенко о ситуации с беженцами: генсек ООН сказал, что Беларусь непричастна к этому  

Макей о желании решить вопрос с беженцами: реальной заинтересованности со стороны наших западных партнеров не видим  

# Лагерь беженцев на границе с Польшей # общество # Сергей Шуманский # Дмитрий Лакиза # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
«Общаемся все по-английски с ними, понимаем, что они хотят». Посмотрите, какие продукты беженцы покупают в автолавке
19 ноября 2021 17:47

«Общаемся все по-английски с ними, понимаем, что они хотят». Посмотрите, какие продукты беженцы покупают в автолавке

Лискович: «Многих детей знаю, я их видел в лагере первом, во втором и теперь уже в логистическом центре. Они многие меня узнают»
19 ноября 2021 17:37

Лискович: «Многих детей знаю, я их видел в лагере первом, во втором и теперь уже в логистическом центре. Они многие меня узнают»

Какое оно, комфортное жильё для тех, кто не видит? В Светлогорском районе построили первый такой дом
19 ноября 2021 17:24

Какое оно, комфортное жильё для тех, кто не видит? В Светлогорском районе построили первый такой дом