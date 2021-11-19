«У нас идёт бесконечная война, страна бедная». Пять историй беженцев, которые ищут лучшей жизни в Европе

Новости Беларуси. Беженцы продолжают делиться своими личными историями со съемочными группами нашего канала. Они рассказывают о войне, о мафии в их стране, о своих мечтах. Кто-то хочет стать выдающимся дизайнером, кто-то молится о том, чтобы у маленького сына было будущее, а кто-то просто хочет жить спокойно, без терроризма и страха смерти, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Триггер, чтобы бежать – репортаж Галины Буро.

Галина Буро, корреспондент:

Истории этих людей очень похожи, но при этом все разные. Среди них есть и доктора, и ученые, а кто-то только-только окончил школу и мечтает о большом будущем, и это нормально в таком молодом возрасте. Ясно одно: они все хотят цивилизованную жизнь. Давайте послушаем, о чем нам рассказали сами беженцы. Мавва не очень хорошо говорит по-английски, потому она все утро на картонке старательно писала фломастерами сына послание. Это больше похоже на крик души – она просит помочь ей, ведь назад в Ирак она ни в коем случае не хочет возвращаться. Вместе с мужем и четырехлетним сыном мечтает попасть в Германию.

Мой муж сменил уже десяток работ, нигде не платят, нам не за что жить. В Ираке плохие условия, нет электричества, нет нормальной чистой воды, плохое образование, нет никаких перспектив. Я думаю не о себе, а о своем маленьком ребенке. Я хочу, чтобы у него было будущее. В разговор вмешивается ее сосед Ават, он курд. Эмоционально добавляет, в его родной стране сегодня очень много мафии. Есть целые кланы, которые могут забрать деньги или даже убить. А его родной человек погиб на войне.

В моей стране на войне погиб близкий мне человек – это сын моего дяди. В него выстрелили. Я тоже видел войну. Я знаю, что такое война. У нас постоянно идут межэтнические разборки. Это страшно! В Курдистане жить очень страшно! Продвигаемся в сутолоке дальше. Даван говорит за свою маму – она врач по образованию, но сейчас медпомощь пришлось оказывать самой себе. Она не понимает по-английски. Зато очень хочет поделиться, как пострадала не только от ночевок на сырой земле, но и от действий польских полицейских.

На польской границе два дня назад военные и полицейские Польши распылили газ на мою маму. Сейчас ей очень-очень плохо. Она повредила ногу, когда убегала, и у нее очень болят почки. Мы не понимаем, почему Польша себя так повела, ведь мы тоже люди и тоже хотим нормальную жизнь. Чем мы заслужили такое отношение к себе? Семья попросила у нас подзарядить их Power Bank, чтобы связаться с родными. Они, как и все здесь, не знают, что будет дальше, но по-прежнему верят в милость Евросоюза. Ведь пути назад у них нет.