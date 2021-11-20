Представитель Международной организации по миграции посетила ТЛЦ: «Это был самый гуманный шаг»

Сергей Шуманский, корреспондент:

Мы продолжаем следить за ситуацией с беженцами на белорусско-польской границе. Сегодня очень много людей можно увидеть на площадке у логистического центра «Бремино», где, напомню, находятся около 2 000 человек. Скорее всего, такое скопление людей сегодня связано с хорошей погодой, солнцем. Вчера был дождь. Сегодня главным событием здесь стало появление представителей ООН по делам беженцев в Беларуси и представителей Международной организации по миграции. Эти же люди уже приезжали к беженцам еще в старый лагерь в лесу. Они тогда привезли какую-то минимальную гуманитарную помощь, пообщались с беженцами, посмотрели, в каких условиях они находятся там, в лесу, и вынесли тогда такой вердикт, что лагеря этого быть не должно, у беженцев есть выбор: либо оставаться в Беларуси, просить убежища в Беларуси, либо улетать к себе на родину. Но ни о какой Европе, ни о какой Германии тогда речи ни шло.

И вот спустя 10 дней они снова появились здесь, перед беженцами, приехали, уже походили по логистическому центру, ознакомились с новыми комфортными условиями пребывания, пообщались с беженцами. Можем послушать, что они сказали журналистам после ознакомления.