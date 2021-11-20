Представитель Международной организации по миграции посетила ТЛЦ: «Это был самый гуманный шаг»
Новости Беларуси. Временный пункт размещения беженцев. Именно к нему сейчас приковано все внимание. 13-й день встречают на белорусско-польской границе люди, чьи мечты разбиты преградой ЕС, но согреваемые белорусской заботой, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Сергей Шуманский, корреспондент:
Мы продолжаем следить за ситуацией с беженцами на белорусско-польской границе. Сегодня очень много людей можно увидеть на площадке у логистического центра «Бремино», где, напомню, находятся около 2 000 человек. Скорее всего, такое скопление людей сегодня связано с хорошей погодой, солнцем. Вчера был дождь. Сегодня главным событием здесь стало появление представителей ООН по делам беженцев в Беларуси и представителей Международной организации по миграции. Эти же люди уже приезжали к беженцам еще в старый лагерь в лесу. Они тогда привезли какую-то минимальную гуманитарную помощь, пообщались с беженцами, посмотрели, в каких условиях они находятся там, в лесу, и вынесли тогда такой вердикт, что лагеря этого быть не должно, у беженцев есть выбор: либо оставаться в Беларуси, просить убежища в Беларуси, либо улетать к себе на родину. Но ни о какой Европе, ни о какой Германии тогда речи ни шло.
И вот спустя 10 дней они снова появились здесь, перед беженцами, приехали, уже походили по логистическому центру, ознакомились с новыми комфортными условиями пребывания, пообщались с беженцами. Можем послушать, что они сказали журналистам после ознакомления.
Мулусеу Мамо, представитель Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев в Беларуси:
Это намного лучшие условия, чем в лесу. Это однозначно, во много раз лучше. Там было холодно. Хотя бы у них есть крыша над головой. Во-вторых, условия. Мы сегодня приехали, чтобы посмотреть на условия жизни. Думаю, что это лучше, чем в лесу. Но если спрашивать, хорошее ли это место для дальнейшего проживания, я бы сказал, что нет, потому что здесь многого не хватает. Мы постараемся это сделать.
Махым Оразмухаммедова, представитель Международной организации по миграции в Беларуси:
Сегодня они размещены в транспортно-логистическом центре таможни. Естественно, это был самый гуманный шаг в нынешней ситуации, особенно принимая во внимание суровые погодные условия. Но в то же самое время мы хотели бы сказать, что эти люди нуждаются в минимальных стандартах проживания. Гуманитарную помощь мы предоставляем на регулярной основе и совместно с национальным Красным Полумесяцем. В течение последних двух недель мы предоставили продукты питания, теплые вещи для взрослых и детей, а также санитарно-гигиенические наборы для всех нуждающихся здесь.
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