«Средний возраст проживающих там – 30-35 лет». Сколько школ и детских садов построят в Центральном районе Минска?

Вадим Передня, первый заместитель главы администрации Центрального района:

Знаете, обеспеченность социальной сферы структурой – садами, школами, поликлиниками – Центральный район, один, наверное, из других 9 районов, довольно успешно двигается вперед. За последние пять лет мы построили четыре сада. В принципе это по одному объекту в год – это неплохая динамика, которую мы и впредь планируем сохранять. И уже запланировано проектирование двух детских садов. Мы видим те точки, где необходимо проведение данной работы. Это вновь развиваемые кварталы, застройки улиц Выготского, Будславская. Это тот же Лебяжий наш. Почему именно там? Потому что это молодые районы, средний возраст проживающих там – 30-35 лет. Мы понимаем, что это полноценные маленькие детки. Это полноценная начальная школа необходима там. И там мы акцентируем внимание. Более того, у нас акцент сделан еще и, учитывая, что есть застройка, на проведение капитального ремонта. Реконструкции существующих объектов у нас уже запланированы, и в новом учебном году примет детишек детский сад, расположенный на Грибоедова. Запланирован капитальный ремонт школы 104-й, которая располагается в одноэтажной усадебной застройке. Есть старые объекты, которые необходимо реконструировать.