«Средний возраст проживающих там – 30-35 лет». Сколько школ и детских садов построят в Центральном районе Минска?

Новости Беларуси. В программе «Большой город» на СТВ первый заместитель главы администрации Центрального района Вадим Передня.
Екатерина Забенько, ведущая:
Огромное количество жилья строится в Центральном районе. Теперь поговорим о том, поспевает ли за этим всем социальная сфера. Сколько будет построено школ и садов? И достаточно ли их сегодня в Центральном районе?
«Охватываем любую категорию граждан». Какое жильё появится в Центральном районе Минска?
Вадим Передня, первый заместитель главы администрации Центрального района:
Знаете, обеспеченность социальной сферы структурой – садами, школами, поликлиниками – Центральный район, один, наверное, из других 9 районов, довольно успешно двигается вперед. За последние пять лет мы построили четыре сада. В принципе это по одному объекту в год – это неплохая динамика, которую мы и впредь планируем сохранять. И уже запланировано проектирование двух детских садов. Мы видим те точки, где необходимо проведение данной работы. Это вновь развиваемые кварталы, застройки улиц Выготского, Будславская. Это тот же Лебяжий наш. Почему именно там? Потому что это молодые районы, средний возраст проживающих там – 30-35 лет. Мы понимаем, что это полноценные маленькие детки. Это полноценная начальная школа необходима там. И там мы акцентируем внимание. Более того, у нас акцент сделан еще и, учитывая, что есть застройка, на проведение капитального ремонта. Реконструкции существующих объектов у нас уже запланированы, и в новом учебном году примет детишек детский сад, расположенный на Грибоедова. Запланирован капитальный ремонт школы 104-й, которая располагается в одноэтажной усадебной застройке. Есть старые объекты, которые необходимо реконструировать.
Вадим Передня:
В 2021 году планируется ввести новый корпус для отделения реанимации «Мать и дитя», который позволит улучшить качество оказания медицинских услуг, которые и так у нас в стране на довольно высоком уровне. В феврале ввели в эксплуатацию новую амбулаторию в «Лазурите». Это жилой комплекс многоквартирный, порядка 800 квартир. То есть это такой новый подход зонирования, где амбулатория располагается непосредственно в спальном районе, она готова принимать порядка 250 человек и обеспечена специалистами. Планируется завершение капитального ремонта поликлиник, который мы начали. Например, 16-я клиническая поликлиника.