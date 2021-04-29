«Обеспечена главными и дублирующими дорогами». Будут ли ещё обновлять транспортные развязки в Центральном районе?

Новости Беларуси. В программе «Большой город» на СТВ первый заместитель главы администрации Центрального района Вадим Передня.
Екатерина Забенько, ведущая:
Какие в целом градостроительные перемены ждут Центральный район? Я знаю, что вплотную уже подобрались к теме третьего транспортного кольца.
«Средний возраст проживающих там – 30-35 лет». Сколько школ и детских садов построят в Центральном районе Минска?
Вадим Передня, первый заместитель главы администрации Центрального района:
Ну, в 2021 году было открытие третьей линии метро. Мы ожидаем продолжение данного строительства. Поэтому часть Центрального района, конечно, это тоже захватит границы и Мельникайте, и Машерова. С последующими организациями станций.
То есть, конечно же, транспортная инфраструктура будет развиваться. В 2020 году мы завершили реконструкцию развязки Орловская – Победителей и более семи объектов транспортной инфраструктуры, которые прошли значительные строительно-монтажные работы, которые повлияли, в принципе, на движение транспорта и на развитие района.
Какого-то глобального строительства именно в транспортной инфраструктуре, ну, покуда на сегодня Центральному району не требуется. Потому что и так, в принципе, она обеспечена главными и дублирующими дорогами, которые по нормативу расчета готовы выполнять возложенные на нее функции.