«Обеспечена главными и дублирующими дорогами». Будут ли ещё обновлять транспортные развязки в Центральном районе?

Екатерина Забенько, ведущая: Какие в целом градостроительные перемены ждут Центральный район? Я знаю, что вплотную уже подобрались к теме третьего транспортного кольца.

Вадим Передня, первый заместитель главы администрации Центрального района:

Ну, в 2021 году было открытие третьей линии метро. Мы ожидаем продолжение данного строительства. Поэтому часть Центрального района, конечно, это тоже захватит границы и Мельникайте, и Машерова. С последующими организациями станций.

То есть, конечно же, транспортная инфраструктура будет развиваться. В 2020 году мы завершили реконструкцию развязки Орловская – Победителей и более семи объектов транспортной инфраструктуры, которые прошли значительные строительно-монтажные работы, которые повлияли, в принципе, на движение транспорта и на развитие района.

Какого-то глобального строительства именно в транспортной инфраструктуре, ну, покуда на сегодня Центральному району не требуется. Потому что и так, в принципе, она обеспечена главными и дублирующими дорогами, которые по нормативу расчета готовы выполнять возложенные на нее функции.