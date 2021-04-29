Александр Лукашенко: в ковидном испытании победили национальные интересы

Новости Беларуси. Президент потребовал навести порядок на селе и назвал условия для более эффективной работы аграриев. 29 апреля во Дворце Независимости прошло совещание по ситуации в агропромышленном комплексе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Участники – высшие должностные лица, руководство Минсельхозпрода, правоохранительного блока и губернаторы. В центре внимания главы государства – стратегия развития АПК. Мелочей быть не может, когда речь идет о продовольственной безопасности. Прошлый год и этот показали: проверку мировой пандемией прошли модели не всех государств.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Прошлый год стал настоящей проверкой для системы мировых экономических отношений. Не думаю, что они отстроены и на сегодняшний день. Тогда за одну ночь закрылись границы, разрушились многолетние торговые связи, государства и экономические союзы отказались выполнять взятые на себя обязательства по взаимной поддержке. Не исключаю, что это кому-то надо было. Но то, что этим многие воспользовались, наверное, для присутствующих здесь не является секретом. В ковидном испытании победили национальные интересы, мягко говоря, особенно в такой фундаментальной сфере безопасности государства, как обеспечение приоритетных потребностей населения.

В этом контексте вопрос продовольственной безопасности вышел на одно из первых мест. Прошлой весной в мире были чуть ли не панические настроения: не знали, как посеять и вырастить урожай, предрекали дефицит продуктов питания. Так оно и произошло, в общем-то, в мире. Сегодня рост цен на продукты питания превысил 10 % по всей планете. Но именно в этот момент так называемая диктатура и порядок, за которые нас не просто подкритиковывают, а сильно упрекают, показали свою эффективность. Благодаря тому потенциалу, который мы создали за период независимости в сельскохозяйственной отрасли, в прошлом году обеспечен рост производства основных видов продукции. Подчеркиваю – в прошлом году мы приросли, хорошо приросли в сфере сельского хозяйства.