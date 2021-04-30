«Деревья тоже имеют свой возраст». Как работают экологи Минска?

Екатерина Забенько, ведущая: Как прошел субботник? Такое очень важное, значимое событие последнего времени. Какое благоустройство ждет район уже этой весной, может быть, и летом?

Вадим Передня, первый заместитель главы администрации Центрального района:

Конечно, республиканский субботник, который прошел 17 числа, прошел довольно массово, довольно интересно. В нем приняли участие более 30 тысяч человек. Это люди, которые работали на зеленой территории. И более пяти тысяч были задействованы в дворовой территории.

В основном в дворовой территории принимали участие не только организации, которые расположены на первых этажах жилых домов, но и граждане, которые ежегодно активно участвуют не только в наведении порядка, но и в высадке зеленых насаждений.

Было подготовлено администрацией района более 100 площадок. Учитывались не только интересы района и необходимость выполнения работ на той или иной территории, но и пожелания самих организаций. Очень много организаций в этом году изъявили самостоятельно желание. И подходы с каждым годом меняются данных организаций.

Если можно констатировать, что пару лет назад организации просто хотели поучаствовать в наведении порядка, там подгребании старой листвы, окраски той или иной территории, малых архитектурных форм. То сейчас они обращаются за утверждением концепции по озеленению и высадке тех или иных деревьев.

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