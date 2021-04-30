«Деревья тоже имеют свой возраст». Как работают экологи Минска?
Новости Беларуси. В программе «Большой город» на СТВ первый заместитель главы администрации Центрального района Вадим Передня.
Екатерина Забенько, ведущая:
Как прошел субботник? Такое очень важное, значимое событие последнего времени. Какое благоустройство ждет район уже этой весной, может быть, и летом?
Вадим Передня, первый заместитель главы администрации Центрального района:
Конечно, республиканский субботник, который прошел 17 числа, прошел довольно массово, довольно интересно. В нем приняли участие более 30 тысяч человек. Это люди, которые работали на зеленой территории. И более пяти тысяч были задействованы в дворовой территории.
В основном в дворовой территории принимали участие не только организации, которые расположены на первых этажах жилых домов, но и граждане, которые ежегодно активно участвуют не только в наведении порядка, но и в высадке зеленых насаждений.
Было подготовлено администрацией района более 100 площадок. Учитывались не только интересы района и необходимость выполнения работ на той или иной территории, но и пожелания самих организаций. Очень много организаций в этом году изъявили самостоятельно желание. И подходы с каждым годом меняются данных организаций.
Если можно констатировать, что пару лет назад организации просто хотели поучаствовать в наведении порядка, там подгребании старой листвы, окраски той или иной территории, малых архитектурных форм. То сейчас они обращаются за утверждением концепции по озеленению и высадке тех или иных деревьев.
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Екатерина Забенько:
Аппетиты растут.
Вадим Передня:
Аппетиты растут, да. Абсолютно вы правы в этом. И не может не радовать, когда организация приходит, показывает довольно красивые эскизы, разработанные ландшафтными дизайнерами. И притом с учетом мнений и пожеланий именно организаций («Минскзеленстроя») именно по тем породам, которые приживаются.
Екатерина Забенько:
«Зеленстрою» можно отдыхать уже?
Вадим Передня:
Не знаю. Работы еще очень много, планы довольно грандиозные.
Екатерина Забенько:
Какие планы по озеленению района?
Вадим Передня:
Планы на сегодня – в осенне-весенний период высадить порядка пяти тысяч деревьев. Притом деревья высаживаются не только в парках, скверах. Ведь мы понимаем, что деревья тоже имеют свой возраст, они стареют, их надо вовремя менять. Ну, скажем, уходные работы проводить. Это труд экологов районных зеленстроев. Это, прежде всего, паспортизация, учет, когда это дерево было посажено. Это ежегодное обследование этого дерева, это внесение удобрений. То есть это комплексный подход.
Ведь проблемой города на сегодня является то, что ни где, ни как посадить, ни что посадить, а именно следить за его полноценным развитием. Потому что работа с зелеными насаждениями – это, прежде всего, ручной труд. Это люди, это подготовка специалистов, это мотивация этих специалистов к работе. Ну, и внедрение новых технологий по уходным работам. Вы видите и новые поливальные машины для того, чтобы как-то механизировать ручной труд, внедрение новых технологий.
Екатерина Забенько:
Достаточно техники специалистам?
Вадим Передня:
Да, достаточно техники. Остается только человеческий фактор. Именно растить специалистов, чтобы специалисты, скажем так, доходили до определенного уровня. Потому что у тех или иных культур, работ (будь то многолетники, однолетники, деревья, кустарники) – это своя специфика работы.