Новости по тегу #Озеленение

Эта зима, когда действительно были морозы в течение двух месяцев, требовалось держать высокую температуру теплоносителя для того, чтобы обеспечить отопление в домах. Это привело к тому, что произошел перегрев корневой системы этих деревьев, они погибли.
Дмитрий Демидович: «Сейчас реалии такие, что уже от ели мы перешли к кустарникам. Поменялся климат, ель хуже приживается, за ней больше требуется уход».
Минск меняет весенний наряд на летний. В столице завершили основной этап посадки деревьев – городские улицы и парки пополнились сразу на 9 тысяч саженцев и 6 тысяч кустарников.
«При задании 384 дома, которые нам необходимо было вовлечь в хозяйственный оборот в первом квартале, в Минской области вовлечено 420 домов».
Пользователи социальных сетей взволнованы. Брестская крепость стремительно теряет свою зелень. Прилегающую территорию цитадели просто не узнать.
С начала весеннего марафона в Минской области высажено порядка 4 тысяч деревьев и кустарников. Масштабное озеленение затронуло скверы, жилые кварталы и территории вдоль оживленных трасс.
В каждом регионе – свои задачи, но общая цель одна: сделать пространство вокруг более комфортным.
Общий внешний вид двора, безусловно, играет важную роль. И начать благоустройство территории можно с уборки мусора.
Витебск уже носит звание самого озелененного города Беларуси, и теперь задача не только удержать этот статус, но и приумножить достижения.
В Слуцком районе этой весной высадят почти 60 тысяч цветущих растений, 700 деревьев и около 500 кустарников. Особое внимание – благоустройству территорий массовых мероприятий.
Утвержден комплекс мероприятий, который направлен на устройство благоприятного, чистого, озелененного города.
Для «Зеленстроя» это даже какая-то кадровая платформа. Мы ежегодно принимаем к себе студенческие отряды.
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