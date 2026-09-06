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Новости по тегу #Озеленение

Почему на проспекте Независимости деревья теперь стоят в кадках? В Мингорисполкоме назвали причины
06 сентября 2026 18:39

Почему на проспекте Независимости деревья теперь стоят в кадках? В Мингорисполкоме назвали причины

Подходы к озеленению в Беларуси. Елок высаживают много, но вырастает только часть – в чем причина?
14 июня 2026 17:53

Подходы к озеленению в Беларуси. Елок высаживают много, но вырастает только часть – в чем причина?

Более 9 тыс. деревьев и 6 тыс. кустарников высажено за весенний период в Минске
25 мая 2026 11:33

Более 9 тыс. деревьев и 6 тыс. кустарников высажено за весенний период в Минске

Сколько домов в Минской области продали за 1 базовую в 2025 году? Рассказала сенатор Наталья Якубицкая
03 мая 2026 13:55

Сколько домов в Минской области продали за 1 базовую в 2025 году? Рассказала сенатор Наталья Якубицкая

«Что творят?» Жители Бреста в шоке от ландшафтных преобразований в цитадели – что говорят коммунальщики?
26 апреля 2026 18:39

«Что творят?» Жители Бреста в шоке от ландшафтных преобразований в цитадели – что говорят коммунальщики?

В Минской области высадят более 15 тыс. деревьев и 20,5 тыс. кустарников
22 апреля 2026 14:15

В Минской области высадят более 15 тыс. деревьев и 20,5 тыс. кустарников

Объединилась вся страна! Какие задачи стояли у регионов? Детали республиканского субботника
18 апреля 2026 18:18

Объединилась вся страна! Какие задачи стояли у регионов? Детали республиканского субботника

Потеплело – пора за дело! С чего начать весеннее благоустройство участка?
17 апреля 2026 11:35

Потеплело – пора за дело! С чего начать весеннее благоустройство участка?

В Витебске приступили к масштабному озеленению города
09 апреля 2026 06:34

В Витебске приступили к масштабному озеленению города

Весеннее обновление! В Слуцком районе высадят почти 60 тысяч цветущих растений
31 марта 2026 07:16

Весеннее обновление! В Слуцком районе высадят почти 60 тысяч цветущих растений

Благоустройство Минска – какие работы будут проведены в 2026 году, рассказала депутат Мингорсовета
20 марта 2026 15:02

Благоустройство Минска – какие работы будут проведены в 2026 году, рассказала депутат Мингорсовета

Какие вакансии на время летних каникул есть в «Зеленстрое Фрунзенского района» – рассказала директор
20 марта 2026 14:59

Какие вакансии на время летних каникул есть в «Зеленстрое Фрунзенского района» – рассказала директор