Без лишней химии, с особым подходом к животным. Под Минском уже полгода работает огромный фермерский рынок

Новости Беларуси. Продукты с приставкой «эко». Огромный и единственный в своем роде фермерский рынок полгода работает под Минском. В пятницу, 14 мая, сюда приехал Александр Лукашенко, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Построен рынок по инициативе Президента. Главное правило – продавать здесь свою продукцию должны в первую очередь фермеры – в комфортных условиях и без излишней волокиты. Для покупателя это вкусно, натурально и недорого. Пока в комплексе полторы сотни торговых мест, будет больше. Александр Лукашенко не только обозначил задачи по развитию объекта чиновникам, но и пообщался с теми, кто продает свое, а еще попробовал на вкус продукты. Вкусный репортаж от Виктории Ходосок.

Свежее мясо, аппетитное сало и ароматная зелень – это настоящий гастрономический тур для гурманов. Смотреть сюжет – предупреждаем – будет крайне сложно, но вы держитесь.

Популярность экопродуктов – уже который год мировой тренд. Без лишней химии, с особым подходом к выращиваемым животным: удивляйтесь – курицам включают классическую музыку. Ну и, само собой понятно, вся эта история с ценой выше, чем у обычных товаров. На ЗОЖ-рынок свой большой спрос.

Рынок «Валерьяново» под Минском – своего рода стартап в этой нише в рамках страны. С визитом здесь Президент неспроста. Торговый комплекс развернулся на месте ранее пустующих площадей. Как раз освоить их и поручил глава государства. А в свое время на этом месте строили очередной новомодный торгово-развлекательный центр. Но свои обязательства инвестор не выполнил. Тогда на площадке взялись за стройку рынка натурпродуктов. Для его создания объект не был приспособлен. И в сжатые сроки специалисты работали практически с чистого листа. Александр Лукашенко на экорынке «Валерьяново»: мы же не для показухи здесь собрались, это должно быть хорошим конкурентом Комаровке

Показывает ли экоеда хорошие продажи и почему спустя полгода после ввода большого объекта занят лишь первый этаж? Это одни из главных вопросов. Ответ на первый Президент узнает лично от самих продавцов, на второй – что называется с порога от чиновников. Как итог – мол, надо время для раскрутки. Кроме того, в разговоре всплывет тема сертификатов на товары. Александр Лукашенко – директору «Валерьяново»: безопасность продуктов питания должна быть непререкаемой

Да, у чиновников есть идеи, как заполнить верхние этажи рынка. Глава государства здесь отмечает: «Валерьяново» не должен стать точной копией самого обычного торгового центра. «Для меня главное – человек». Александр Лукашенко требует навести порядок в работе продовольственных рынков

«Валерьяново». Сегодня это многофункциональный четырехэтажный комплекс на 140 торговых мест. Продукцией торгуют как фермеры, так и крупные аграрии. Здоровая конкуренция во всех смыслах. По рядам Президент ходил полтора часа: разговаривал по душам с продавцами, дегустировал товары и даже прикупил что-то и себе. Продегустировал продукты и сделал покупки. О чём говорил Президент с продавцами фермерского рынка под Минском?