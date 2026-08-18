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Новости по тегу #Фермеры в Беларуси

25 га голубики выращивают фермеры под Минском! Как в этом помог новый механизм «Региональная инициатива»
18 августа 2026 16:52

25 га голубики выращивают фермеры под Минском! Как в этом помог новый механизм «Региональная инициатива»

Фермерство набирает обороты – в Беларуси усилят поддержку крестьянско-фермерских хозяйств
12 мая 2026 17:10

Фермерство набирает обороты – в Беларуси усилят поддержку крестьянско-фермерских хозяйств

Лавандовое поле под Пинском для идеальных фото! Когда ехать за впечатлениями – рассказала хозяйка фермы
02 мая 2026 14:00

Лавандовое поле под Пинском для идеальных фото! Когда ехать за впечатлениями – рассказала хозяйка фермы

Клубника в ноябре? Белорусский фермер удивил урожаем в 10 тонн
04 ноября 2025 19:04

Клубника в ноябре? Белорусский фермер удивил урожаем в 10 тонн

Ферма будущего – белорус выращивает зелень на воде, а управляет процессом с телефона
15 сентября 2025 17:48

Ферма будущего – белорус выращивает зелень на воде, а управляет процессом с телефона

КПД в 3 раза выше щепы! Почему фермеры всё чаще переходят на пеллеты?
26 июля 2025 16:56

КПД в 3 раза выше щепы! Почему фермеры всё чаще переходят на пеллеты?

Пархомчик: наступило время для формирования цены на пеллеты для фермерских хозяйств
26 июля 2025 16:55

Пархомчик: наступило время для формирования цены на пеллеты для фермерских хозяйств

Открываем новое место для гурманов – белоруска в Бешенковичском районе делает вкуснейшие сыры из козьего молока
15 февраля 2025 13:33

Открываем новое место для гурманов – белоруска в Бешенковичском районе делает вкуснейшие сыры из козьего молока

«Всегда еду сюда с удовольствием». Провели один день с белорусским фермером
13 ноября 2024 10:41

«Всегда еду сюда с удовольствием». Провели один день с белорусским фермером

Были еноты, белки и даже лягушки. Этот белорус уехал из города и построил целую ферму
13 ноября 2024 10:30

Были еноты, белки и даже лягушки. Этот белорус уехал из города и построил целую ферму

Как выбрать самый вкусный арбуз? Фермер поделился лайфхаками
08 сентября 2024 18:00

Как выбрать самый вкусный арбуз? Фермер поделился лайфхаками

Такого нет больше нигде! Фермеры из-под Молодечно делают уникальный сыр-секрет
08 сентября 2024 17:35

Такого нет больше нигде! Фермеры из-под Молодечно делают уникальный сыр-секрет