Новости по тегу #Фермеры в Беларуси

Программа стала драйвером перезагрузки территорий. Стимул к работе – льготы, которые предлагают для развития бизнеса. Ставка делается на реальный сектор и конкретные результаты: импортозамещение, глубокая переработка местного сырья и создание новых рабочих мест.
Сегодня фермерство – это уже не нишевое направление, а заметный участник аграрного рынка. И на практике это хорошо видно в регионах, где фермерские хозяйства уже стали частью устойчивого аграрного производства – через сады, урожай и переработку.
«Наша ферма находится в 30 километрах от Пинска. В сезон можно к нам приехать, но сезон у нас очень короткий. Длится буквально 10 дней – 2 недели».
Летняя ягода в середине осени. Для каждого из нас кажется привычным сезон клубники с мая по август. Но белорусские умельцы способны расширить границы садоводства.
Ферма без грядок, управление со смартфона и урожай, который можно собирать круглый год. Не что-то из области фантастики, а реальный проект витебчанина Сергея Янкина.
«Пеллеты логистически дешевле щепы. Они не такая габаритная. КПД в три раза больше на пеллетах. Легче операторам с пеллетами. Пеллеты удобнее», – поделился глава фермерского хозяйства.
Ранее Александр Лукашенко давал поручение проработать вопрос использования пеллетных котлов для обогрева теплиц. Он включает как льготное кредитование для установки оборудования, так и доступные цены на древесные пеллеты.
В деревне Пушкари Бешенковичского района есть молочная долина. Хозяйка вкусной агроусадьбы Елена Кишкан 7 лет назад перебралась из Витебска на берег озера Белого и решила завести англо-нубийских козочек. Эти красотки созданы для сыроваров.
В деревне Лоевщина и находится ферма. Ее мужчина построил всего за несколько месяцев. Земли взял под личное подсобное хозяйство и все здесь обустроил.
Число фермеров в Минской области продолжает расти. Всего насчитывается 980 хозяйств.
Как найти тот самый арбуз, Виктор Дятко знает, как никто другой. Только в этом сезоне житель пристоличья вырастил более 200 полосатых плодов.
Супруги открыли свою сыроварню, где создают кулинарные шедевры из домашних продуктов. Оправились в гости к бизнесменам.
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