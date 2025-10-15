Кочанова: духовно-нравственное воспитание – один из важнейших факторов развития Беларуси

Духовно-нравственное воспитание – один из важнейших факторов развития страны и обеспечения единства народа. Об этом сегодня, 15 октября, заявила председатель Совета Республики Национального собрания Наталья Кочанова, выступая перед участниками «Разговора о важном», рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Семейный форум в Полоцке организован Советом Республики и Белорусской православной церковью. Это одно из центральных мероприятий Недели родительской любви. В «Разговоре о важном» участвуют супружеские пары, парламентарии, представили государственной власти, священнослужители – всего около 300 человек. Под сводами Софийского собора они поделились опытом воспитания детей, супружеских взаимоотношений, достижениями в общественной жизни, озвучили актуальные вопросы и проблемы. Лучшим семьям вручили Благодарственные письма.

Екатерина Наход: Семья – это важно. Семья – это сложно, но жить друг без друга совсем невозможно. И для нас это является такой, знаете, как слоганом нашей семьи, потому что мы друг без друга вообще неразделимы. Для нас очень важны наши дети.

Наталья Кочанова, председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси:

Семья – это основополагающее. Основополагающее почему? Потому что, действительно, личность формируется здесь. И самое важное, когда в семье сохраняются те добрые традиции, которые передаются из поколения в поколение. Это крепкая семья. Это та семья, которая может пережить любые периоды в жизни, которая есть, наверное, у каждого. Но если она крепкая, она выдержит и выстоит. Ровно так, как и страна. Это большая семья, как сказал наш Президент.

Как отметила Наталья Кочанова – на фоне глубокого мирового кризиса системы отношений, падения нравов, девальвации семейных ценностей Беларусь сохраняет баланс интересов разных социальных и общественных групп, религиозных конфессий и гражданских институтов. И пока на Западе активно пропагандируют однополые браки, бездетность и осознанное одиночество, в Беларуси проводится последовательная политика по сохранению и защите традиционных ценностей и демографической безопасности.