Прямой эфир

Кочанова: духовно-нравственное воспитание – один из важнейших факторов развития Беларуси

15 октября 2025 14:02
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Духовно-нравственное воспитание – один из важнейших факторов развития страны и обеспечения единства народа. Об этом сегодня, 15 октября, заявила председатель Совета Республики Национального собрания Наталья Кочанова, выступая перед участниками «Разговора о важном», рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Кочанова: духовно-нравственное воспитание – один из важнейших факторов развития Беларуси-2

Семейный форум в Полоцке организован Советом Республики и Белорусской православной церковью. Это одно из центральных мероприятий Недели родительской любви. В «Разговоре о важном» участвуют супружеские пары, парламентарии, представили государственной власти, священнослужители – всего около 300 человек. Под сводами Софийского собора они поделились опытом воспитания детей, супружеских взаимоотношений, достижениями в общественной жизни, озвучили актуальные вопросы и проблемы. Лучшим семьям вручили Благодарственные письма.

Кочанова: духовно-нравственное воспитание – один из важнейших факторов развития Беларуси-4

Екатерина Наход:
Семья – это важно. Семья – это сложно, но жить друг без друга совсем невозможно. И для нас это является такой, знаете, как слоганом нашей семьи, потому что мы друг без друга вообще неразделимы. Для нас очень важны наши дети.

Кочанова: духовно-нравственное воспитание – один из важнейших факторов развития Беларуси-6

Наталья Кочанова, председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси:
Семья – это основополагающее. Основополагающее почему? Потому что, действительно, личность формируется здесь. И самое важное, когда в семье сохраняются те добрые традиции, которые передаются из поколения в поколение. Это крепкая семья. Это та семья, которая может пережить любые периоды в жизни, которая есть, наверное, у каждого. Но если она крепкая, она выдержит и выстоит. Ровно так, как и страна. Это большая семья, как сказал наш Президент.

Как отметила Наталья Кочанова – на фоне глубокого мирового кризиса системы отношений, падения нравов, девальвации семейных ценностей Беларусь сохраняет баланс интересов разных социальных и общественных групп, религиозных конфессий и гражданских институтов. И пока на Западе активно пропагандируют однополые браки, бездетность и осознанное одиночество, в Беларуси проводится последовательная политика по сохранению и защите традиционных ценностей и демографической безопасности.

# Наталья Кочанова # Семья # Брак и семья

Другие новости рубрики

Все новости
Работники трёх столичных предприятий подозреваются в коррупции
15 октября 2025 14:02

Работники трёх столичных предприятий подозреваются в коррупции

Правительство обеспокоено состоянием нашего машиностроения – Турчин о деталях доклада Президенту
15 октября 2025 14:01

Правительство обеспокоено состоянием нашего машиностроения – Турчин о деталях доклада Президенту

Уборку картофеля в Минской области планируют завершить к 20 октября
15 октября 2025 14:00

Уборку картофеля в Минской области планируют завершить к 20 октября