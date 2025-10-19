ГАИ вводит усиленные меры по предупреждению ДТП из-за сложных погодных условий

Во многих регионах Беларуси предстоящей ночью ожидается минусовая температура, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Такие погодные условия могут резко ухудшить состояние дорожного полотна.

Передвигаться по нему на летней резине – небезопасно. Поэтому не дожидаясь календарной зимы, водителям следует воспользоваться услугами шиномонтажа и уже сейчас подготовить транспортное средство к зимнему сезону.

Кирилл Костюк, заместитель начальника управления ДПС и профилактики ГУ ГАИ МВД Беларуси:

Госавтоинспекция настоятельно рекомендует гражданам заранее позаботиться об оснащении автомобиля для передвижения в зимний период. Во многих регионах страны ночью ожидаются минусовые показатели температуры. ГАИ принимает дополнительные меры по предупреждению ДТП и усиливает контроль за дорожным движением. Особенно в темное время суток.

В рамках выполнения указания министра внутренних дел – рейдовые группы продолжают мониторить ситуацию на АЗС и обеспечивать безопасность движения вблизи объектов придорожного сервиса, проводить профилактические беседы с водителями и пешеходами.