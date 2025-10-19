Что войдёт в повестку второго заседания ВНС? Обсудили эксперты

Решения, которые принимает Всебелорусское народное собрание – это концентрированная воля народа. Что войдет в повестку второго заседания, которое, согласно распоряжению председателя ВНС Александра Лукашенко, состоится в декабре – обсуждают делегаты и эксперты, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Уже очевидно, оно будет продуктивным.

Сергей Мелешкин, член Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси по международным делам и национальной безопасности:

Ожидаемо, что будет рассматриваться проект госпрограммы социально-экономического развития. Главой государства было поручено создать рабочую группу, куда вошли делегаты ВНС, бывшие руководители министерств и ведомств. Совместно с правительством они дорабатывают эту программу. Наверное, основополагающим станет рассмотрение данной программы, которая нацелена на благосостояние белоруса и благополучие семьи как фундамента нашего общества.

Вообще, если коснуться военной доктрины и концепции национальной безопасности, то они показывают себя в работе. Мы сегодня, не переводя экономику свою на военные рельсы, хотя видим, что на западных границах у нас сегодня укрепляется НАТО, то сегодня мы видим, насколько наша концепция и военная доктрина работают. То есть те приоритеты, которые определены, они остужают западные головы в отношении агрессии нашей страны. ВНС в этом активно сработало, утвердило единогласно два этих документа, которые сегодня работают.

Учитывая непростую глобальную обстановку, на заседании ВНС прозвучат вопросы международной повестки и внешнеполитической стратегии, отмечают эксперты. Сегодня Беларусь активно сотрудничает со странами дальней дуги, успешно осваиваются рынки Азии, Африки. Президент неоднократно ориентировал смотреть дальше традиционного для Беларуси российского рынка. На отраслевых министрах и послах – персональная ответственность за показатели экспорта. Отметим, темп продаж за последние месяцы застыл на 98 %. Чтобы улучшить ситуацию – остается целый квартал.