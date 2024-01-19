Белорусы привыкли к качеству. Как «Першы нацыянальны гандлёвы дом» повышает конкуренцию между производителями?

Обсудим планы на Год качества – каким он будет в Минске, как будем улучшать качество продукции и услуг, что активнее начнем продвигать на зарубежные рынки, где необходимо подтянуть показатели и как это поможет нам в будущем, а также какие перспективы нового государственного знака? Обо всем этом поговорили в программе «Большой город» на СТВ.

Екатерина Забенько, СТВ:

Мы стали свидетелями рождения нового тренда, наверное – белорусских торговых домов, где представлена только наша отечественная продукция. Может быть, это как-то простимулирует производителей, когда все вместе на одной территории? Тут уже белорусы, которые привыкли к нашему качеству, будут думать, продукцию какого предприятия белорусского приобрести – молоко, сметану, кефир, одежду.