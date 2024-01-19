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Белорусы привыкли к качеству. Как «Першы нацыянальны гандлёвы дом» повышает конкуренцию между производителями?

19 января 2024 13:33
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Обсудим планы на Год качества – каким он будет в Минске, как будем улучшать качество продукции и услуг, что активнее начнем продвигать на зарубежные рынки, где необходимо подтянуть показатели и как это поможет нам в будущем, а также какие перспективы нового государственного знака? Обо всем этом поговорили в программе «Большой город» на СТВ.

Екатерина Забенько, СТВ:
Мы стали свидетелями рождения нового тренда, наверное – белорусских торговых домов, где представлена только наша отечественная продукция. Может быть, это как-то простимулирует производителей, когда все вместе на одной территории? Тут уже белорусы, которые привыкли к нашему качеству, будут думать, продукцию какого предприятия белорусского приобрести – молоко, сметану, кефир, одежду.

Белорусы привыкли к качеству. Как «Першы нацыянальны гандлёвы дом» повышает конкуренцию между производителями?-1

Елена Нагорная, начальник главного управления торговли и услуг Мингорисполкома:
Я думаю, да, это поспособствует. В любом случае работа нашего «Першага нацыянальнага гандлёвага дома» показала, что действительно именно пищевая продукция в рекламе уже не нуждается. Действительно, так оно и есть, потому что потребители, в принципе, достаточно быстро откликнулись, посещают в очень большом количестве. Благодаря нашим производителям представлена вся линейка, которая производится. В городе Минске немножечко этого не хватало в каком плане: производится все в большинстве своем в регионах республики. Естественно, в Минске они были представлены, но в узком формате. Благодаря открытию такого торгового центра наш потребитель может всю продукцию попробовать, продегустировать, сделать для себя определенный выбор. Поэтому я думаю, что это будет небольшим подспорьем в конкуренции между предприятиями.

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# Год качества # общество # Екатерина Забенько # Елена Нагорная

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