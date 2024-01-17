«Удивят потребителя». Насколько белорусские производители готовы улучшать качество своей продукции?
Обсудим планы на Год качества – каким он будет в Минске, как будем улучшать качество продукции и услуг, что активнее начнем продвигать на зарубежные рынки, где необходимо подтянуть показатели и как это поможет нам в будущем, а также какие перспективы нового государственного знака? Обо всем этом поговорили в программе «Большой город» на СТВ.
Екатерина Забенько, СТВ:
Вы очень много работаете с производителями товаров и услуг. Есть какие-то первые отзывы, реакция? Что они говорят на то, что придется поработать еще лучше там, где они, в принципе, и так работают хорошо – с энтузиазмом или пока еще раскачиваются?
Елена Нагорная, начальник главного управления торговли и услуг Мингорисполкома:
С учетом того, что Год качества – 2024 год, тематика была анонсирована заранее, большинство предприятий, организаций, как розничной торговли, так и оказывающих услуги в сфере общественного питания, готовились. Тем более мы – столица, город Минск. Нам, в принципе, положено всегда держать марку, потому что по столице по посещению опять-таки тех же объектов общественного питания судят в целом, первое впечатление складывается о стране. Поэтому все действительно готовы, есть уже определенные идеи. Мы знаем, что у нас есть несколько ассоциаций, та же Ассоциация рестораторов, Ассоциация розничных сетей. Поэтому субъекты готовы, в принципе, я думаю, что они в этот Год качества тоже удивят потребителя.
Екатерина Забенько:
Владимир Дмитриевич, все ли предприятия и организации включились в борьбу за обновленный госзнак? Я думаю, что это такой серьезный дополнительный стимул. Насколько проявили к этому интерес и желание работать еще лучше, в том числе для того, чтобы стать его обладателем?
Владимир Шибеко, председатель комитета экономики Мингорисполкома:
Я буду отвечать за предприятия, расположенные в городе Минске. Да, действительно интерес колоссальный. Госзнак – это не только признание, это колоссальная мера ответственности за тот выпускаемый продукт, который дается потребителю. То ли это будет продукция предприятия концерна «Белгоспищепром», то ли это будет продукция предприятия концерна «Беллегпром», то ли это будет продукция предприятий промышленности – так или иначе она должна соответствовать своим качественным параметрам. Причем по качеству не нужно останавливаться.
Год качества – все-таки я бы вернулся здесь к девизу Года качества: качество во всем – залог процветания Беларуси. Соответственно, каждого из нас, потому что все мы привыкли получать качественные товары, услуги. Соответственно, наши продукты достаточно узнаваемы за пределами Республики Беларусь. Все стремятся получить именно то качество, которое благодаря нашему главе государства сохранено на территории нашей страны, на территории наших крупных и мелких предприятий. Благодаря которому поддерживается достаточно высокий потенциал на внешних рынках и достаточно эффективная работа наших предприятий. Предприятия готовы, и это достаточно интересно и ответственно.
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