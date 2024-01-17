«Удивят потребителя». Насколько белорусские производители готовы улучшать качество своей продукции?

Обсудим планы на Год качества – каким он будет в Минске, как будем улучшать качество продукции и услуг, что активнее начнем продвигать на зарубежные рынки, где необходимо подтянуть показатели и как это поможет нам в будущем, а также какие перспективы нового государственного знака? Обо всем этом поговорили в программе «Большой город» на СТВ. Екатерина Забенько, СТВ:

Вы очень много работаете с производителями товаров и услуг. Есть какие-то первые отзывы, реакция? Что они говорят на то, что придется поработать еще лучше там, где они, в принципе, и так работают хорошо – с энтузиазмом или пока еще раскачиваются?

Елена Нагорная, начальник главного управления торговли и услуг Мингорисполкома:

С учетом того, что Год качества – 2024 год, тематика была анонсирована заранее, большинство предприятий, организаций, как розничной торговли, так и оказывающих услуги в сфере общественного питания, готовились. Тем более мы – столица, город Минск. Нам, в принципе, положено всегда держать марку, потому что по столице по посещению опять-таки тех же объектов общественного питания судят в целом, первое впечатление складывается о стране. Поэтому все действительно готовы, есть уже определенные идеи. Мы знаем, что у нас есть несколько ассоциаций, та же Ассоциация рестораторов, Ассоциация розничных сетей. Поэтому субъекты готовы, в принципе, я думаю, что они в этот Год качества тоже удивят потребителя. Екатерина Забенько:

Владимир Дмитриевич, все ли предприятия и организации включились в борьбу за обновленный госзнак? Я думаю, что это такой серьезный дополнительный стимул. Насколько проявили к этому интерес и желание работать еще лучше, в том числе для того, чтобы стать его обладателем?