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Новости по тегу #Елена Нагорная

С 19 сентября по 6 декабря в Минске пройдут общегородские с/х ярмарки
10 сентября 2026 07:10

С 19 сентября по 6 декабря в Минске пройдут общегородские с/х ярмарки

Более 20 точек выездной торговли будут работать 1 Мая в столичном парке Победы
27 апреля 2026 17:52

Более 20 точек выездной торговли будут работать 1 Мая в столичном парке Победы

Сезон весенних ярмарок стартовал в Минске
28 марта 2026 13:45

Сезон весенних ярмарок стартовал в Минске

К праздникам готовы? Главная рождественская ярмарка Минска откроется 20 декабря
08 декабря 2025 17:47

К праздникам готовы? Главная рождественская ярмарка Минска откроется 20 декабря

Сельскохозяйственные ярмарки будут работать в Минске до 7 декабря – узнали, что можно купить
24 сентября 2025 08:30

Сельскохозяйственные ярмарки будут работать в Минске до 7 декабря – узнали, что можно купить

Осенние сельскохозяйственные ярмарки начинаются в Минске
20 сентября 2025 08:33

Осенние сельскохозяйственные ярмарки начинаются в Минске

Сезон сельскохозяйственных ярмарок стартует в Минске 20 сентября
17 сентября 2025 17:34

Сезон сельскохозяйственных ярмарок стартует в Минске 20 сентября

День города в Минске – как столица готовится отметить свой 958-й день рождения
04 сентября 2025 17:37

День города в Минске – как столица готовится отметить свой 958-й день рождения

Сколько стоит собрать ребёнка в школу? Посчитали цены для учеников разного возраста
28 июля 2025 13:46

Сколько стоит собрать ребёнка в школу? Посчитали цены для учеников разного возраста

Сезон школьных базаров в Беларуси – узнали, что и по какой цене предлагают производители
16 июля 2025 17:15

Сезон школьных базаров в Беларуси – узнали, что и по какой цене предлагают производители

Что в Минске готовят на летний сезон 2025 – узнали о локациях и мероприятиях
26 мая 2025 14:55

Что в Минске готовят на летний сезон 2025 – узнали о локациях и мероприятиях

Более 750 летних кафе и объектов торговли – как в Минске идёт подготовка к летнему сезону
26 мая 2025 14:51

Более 750 летних кафе и объектов торговли – как в Минске идёт подготовка к летнему сезону