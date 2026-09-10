Новости по тегу #Елена Нагорная

Полный перечень адресов будет опубликован на сайтах администраций районов и Мингорисполкома.
Торговые ряды откроются уже в 9 утра. Они будут работать до 16:00.
Свою продукцию предлагают около 80 продавцов из всех регионов страны. Это как фермеры, так и крупные предприятия. Посетители могут найти все необходимое по выгодным ценам
Выбрать подарки к праздникам и просто приятно провести время можно и на других локациях – ярмарки организуют во всех районах столицы.
Отныне вплоть по 7 декабря, если позволит погода, во всех районах столицы по субботам и по воскресеньям с 8:00 до 16:00 будут работать торговые площадки.
Торговые ряды будут встречать покупателей каждые выходные. Продукцию в столицу везут фермеры, крупные сельхозпредприятия, переработчики и организации Белкоопсоюза.
Торговые площадки будут работать во всех районах города. Самые масштабные ярмарочные ряды развернутся у «Чижовка-Арены», Дворца спорта и у Киевского сквера.
Всего подготовлено более 20 тематических площадок. Традиционный фейерверк в 23:00 станет ярким финалом праздничных мероприятий.
Минимальный набор одежды и обуви для ученика начальной школы будет стоить от 380 до 480 рублей.
Министерство образования законодательно закрепило требования к деловому стилю одежды школьников. Учли это и производители. При формировании коллекций они придерживаются капсульного подхода.
Увеличим не только сами площади, но и количество мероприятий.
Жители Минска привыкли к тому, что в городе созданы все необходимые условия для качественного досуга.
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