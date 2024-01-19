«Путь спасения и свет». Крещенские купания проходят в Беларуси

Православные верующие отмечают один из главных праздников церковного календаря – Крещение Господне, или Богоявление. В этот день вспоминают, как по преданию Иоанн Предтеча крестил Иисуса Христа в реке Иордан, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

С самого утра по всей Беларуси колокольный звон обвестил о проведении торжественных служб в храмах. Освященную воду, или, как ее еще называют священники, агиасму, начали раздавать с рассветом. Огромное количество людей устремилось к источникам, чтобы принести в свои дома живую воду. Считается, что в этот день она становится целебной. Главное – верить.

Николай Комарчук, руководитель молодежного движения Всехсвятского прихода Минска:

В святом граде Иерусалиме именно в этот день, когда освящает святейший патриарх Иерусалимский святые воды, река останавливается. И именно в этот день она идет немножко в другую сторону, тем самым свидетельствует чудо благодати Божией. Бог своим крещением проявляет богочеловечность. Он показывает, что он такой же, как и мы с вами. И он принимает свое крещение от ученика, дабы показать нам, что именно через него мы приобретаем спасение. И через самого Иисуса Христа мы видим путь спасения и свет, по которому мы сегодня идем в нашей жизни.

Традиция окунаться на Крещение в прорубь также сохранилась. Считается, что во время обряда в воде, являющейся источником новой жизни, человек умирает для греха и воскресает для Бога.

Лет пять назад или семь в России попробовал – и все, сейчас каждый год хожу.

Я и закаляюсь, и в купель, и бани, и все остальное. Ну и Крещение еще плюс, какие-то, будем говорить, высшие силы. Это ж прекрасно.