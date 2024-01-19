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Как появилась песня «Зроблена ў Беларусі»? Поговорили с исполнительницей и продюсером

19 января 2024 11:40
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Гости программы «Новое утро» на РТР-Беларусь – продюсер Татьяна Кулакова и певица Александра Мелех.

Как появилась песня «Зроблена ў Беларусі»? Поговорили с исполнительницей и продюсером-1

Татьяна Кулакова, продюсер:
Песня появилась очень быстро. Наброски были уже к концу года. И когда объявили, что будет Год качества...Композитор Олег Шаумаров по национальности узбек. Насколько певуч белорусский язык, что он демку практически сразу записал на белорусском языке.

Как появилась песня «Зроблена ў Беларусі»? Поговорили с исполнительницей и продюсером-4

Александра Мелех, певица:
Это первая песня в моем репертуаре на родном белорусском языке. Она быстрая, в народном стиле – все как я люблю.

Планируют ли выпускать клип на композицию? Смотрите в видеоматериале.

# Белорусская музыка # общество

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