Как появилась песня «Зроблена ў Беларусі»? Поговорили с исполнительницей и продюсером

Татьяна Кулакова, продюсер:

Песня появилась очень быстро. Наброски были уже к концу года. И когда объявили, что будет Год качества...Композитор Олег Шаумаров по национальности узбек. Насколько певуч белорусский язык, что он демку практически сразу записал на белорусском языке.