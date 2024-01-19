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«Всё нуждается в рекламе». Чего не хватает для продвижения белорусских товаров?

19 января 2024 13:28
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Обсудим планы на Год качества – каким он будет в Минске, как будем улучшать качество продукции и услуг, что активнее начнем продвигать на зарубежные рынки, где необходимо подтянуть показатели и как это поможет нам в будущем, а также какие перспективы нового государственного знака? Обо всем этом поговорили в программе «Большой город» на СТВ.

Екатерина Забенько, СТВ:
Продукция белорусская действительно пестрит звездами на маркетплейсах. Нашей продукции и нашим брендам доверяют, мы об этом все прекрасно знаем. Тем не менее что необходимо на ваш взгляд подтянуть для того, чтобы стать еще более конкурентоспособными?

«Всё нуждается в рекламе». Чего не хватает для продвижения белорусских товаров?-1

Елена Нагорная, начальник главного управления торговли и услуг Мингорисполкома:
Наверное, озвучу не только свою мысль. С учетом того, что мы постоянно, ежегодно работаем вместе с производителями над увеличением удельного веса реализации отечественных товаров в розничном товарообороте, понимаем, что с пищевой промышленностью у нас проблем нет. Действительно, производители радуют. Они каждый год удивляют потребителей не только Республики Беларусь, гостей иностранных новыми видами продукции. Именно пищевая промышленность – благодаря этому удельный вес продовольственных товаров постоянно растет.

Если касаться товаров легкой промышленности, здесь я говорю не только о предприятиях концерна «Беллегпром», но также о малом бизнесе, который у нас активно развивается в этой сфере непосредственно – немножечко не хватает все-таки рекламы, потому что продвигать товар нужно.

Екатерина Забенько:
Просто пока мы усердно трудились и делали качественный продукт, немножечко, наверное, упустили эту часть, как реклама себя и продвижение.

«Всё нуждается в рекламе». Чего не хватает для продвижения белорусских товаров?-4

Елена Нагорная:
Да, не всех предприятий это касается, но вместе с тем хотелось бы, конечно, больше. У нас возможностей в городе Минске непосредственно рекламировать продукцию более чем достаточно. Это касается не только наружной рекламы, это касается рекламы в торговых объектах и метрополитене. То есть возможностей при желании у нас действительно очень много. Поэтому, конечно, вот этого немного не хватает. Потому что далеко не всегда мы на рекламе видим именно белорусскую продукцию, а этого бы хотелось. Я думаю, что действительно это поможет продвижению непродовольственных товаров на белорусском рынке.

Екатерина Забенько:
Как бы ни говорили о том, что белорусские товары в рекламе не нуждаются, все нуждается в рекламе.

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# Торговля в Беларуси # общество # Екатерина Забенько # Елена Нагорная

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