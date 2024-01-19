«Всё нуждается в рекламе». Чего не хватает для продвижения белорусских товаров?

Обсудим планы на Год качества – каким он будет в Минске, как будем улучшать качество продукции и услуг, что активнее начнем продвигать на зарубежные рынки, где необходимо подтянуть показатели и как это поможет нам в будущем, а также какие перспективы нового государственного знака? Обо всем этом поговорили в программе «Большой город» на СТВ. Екатерина Забенько, СТВ:

Продукция белорусская действительно пестрит звездами на маркетплейсах. Нашей продукции и нашим брендам доверяют, мы об этом все прекрасно знаем. Тем не менее что необходимо на ваш взгляд подтянуть для того, чтобы стать еще более конкурентоспособными?

Елена Нагорная, начальник главного управления торговли и услуг Мингорисполкома:

Наверное, озвучу не только свою мысль. С учетом того, что мы постоянно, ежегодно работаем вместе с производителями над увеличением удельного веса реализации отечественных товаров в розничном товарообороте, понимаем, что с пищевой промышленностью у нас проблем нет. Действительно, производители радуют. Они каждый год удивляют потребителей не только Республики Беларусь, гостей иностранных новыми видами продукции. Именно пищевая промышленность – благодаря этому удельный вес продовольственных товаров постоянно растет. Если касаться товаров легкой промышленности, здесь я говорю не только о предприятиях концерна «Беллегпром», но также о малом бизнесе, который у нас активно развивается в этой сфере непосредственно – немножечко не хватает все-таки рекламы, потому что продвигать товар нужно. Екатерина Забенько:

Просто пока мы усердно трудились и делали качественный продукт, немножечко, наверное, упустили эту часть, как реклама себя и продвижение.