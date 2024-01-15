Владимир Шибеко: более 300 субъектов хозяйствования Минска участвуют в импортозамещении. Какие планы?

Обсудим планы на Год качества – каким он будет в Минске, как будем улучшать качество продукции и услуг, что активнее начнем продвигать на зарубежные рынки, где необходимо подтянуть показатели и как это поможет нам в будущем, а также какие перспективы нового государственного знака? Обо всем этом поговорили в программе «Большой город» на СТВ.

Екатерина Забенько, СТВ: Импортозамещающие проекты – насколько мы успешно справляемся с этим важным направлением деятельности и каких качественных показателей ждем в этом году?

Владимир Шибеко, председатель комитета экономики Мингорисполкома:

Предприятия, субъекты города Минска уже не первый год участвуют в программе импортозамещения. Достаточно отметить, что участвуют более 300 субъектов хозяйствования. Более половины – это субъекты малого и среднего бизнеса. Параллельно будет пересекаться с тем вопросом, насколько малому и среднему бизнесу интересно участвовать в кооперационных цепочках, которые благодаря партнерам соединяют крупные промышленные предприятия и малый бизнес.

Импортозамещение, программа города Минска идет по 536 товарным позициям. Безусловно, на 2024 год стоят более амбициозные задачи в части того, что обеспечить тот объем необходимых сырьевых ресурсов, тот набор комплектующих, в которых имеют потребность наши крупные промышленные предприятия для того, чтобы нивелировать последствия длинных логистических цепочек, неких сложностей, связанных с иными процессами, протекающими параллельно. Вместе с тем импортозамещение для предприятий Минска, да и в целом всей страны имеет важное ресурсное значение, потому что это позволяет им работать слаженно в общей цепочке экономической.