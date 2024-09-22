Белорусы перестали быть пешками в геополитических играх! Что значит для нас День народного единства?

Мир окончательно вышел из зоны комфорта. Ближний Восток снова на грани. В США среди бела дня стреляют в кандидата в президенты. А Украина не оставляет идею бить по России наотмашь. Запад готовит новые провокации, чтобы втянуть Беларусь в войну, и продолжает расставлять капканы, которые нам удается обходить. Цена ошибки слишком высока. Это независимость и мир на нашей земле. Однажды мы уже оступились, когда в 1921-м отдали Беларусь польским оккупантам. Наша страна превратилась в колонию, из которой пытались выжать по максимуму. Мы нашли в себе силы воспрянуть и объединиться. 17 сентября 1939 года – день, который восстановит историческую справедливость. Западная Беларусь вернутся в состав БССР, а мы станем полноправными хозяевами на родной земле. С тех пор много воды утекло, но суть неизменна. Единство было, есть и будет главным условием развития нации, скажет Президент, выступая на патриотическом форуме. День народного единства – символ того, что мы ценим согласие и понимаем, какой ценой оно было достигнуто. А потому не можем потерять основу, на которой стоим. О фактах, знаках и символах единства вне времени – Евгений Пустовой.

День объединения Беларуси – праздник государственного календаря. Наша задача сделать его народным. При жизни людей, на спинах которых расписывались осадники Крэсаў Усходніх это было сделать легче. С одной стороны, память жива в семейных преданиях, с другой – белорусам активно навязывают исторические фейки. Потомки тех, кто кровью и свободой выступал за сближение одного народа – теперь весело и беззаботно встречают еще один праздничный день.

Мы народ один, Беларусь, и мы должны чувствовать то, что мы едины. Поэтому такие праздники, они очень нужны нам. Они очень нас сближают и всю Беларусь.

Самое главное то, что мы живем в мире, в согласии и, конечно же, в надежде на будущее нашей молодежи.

Беларусь совместна, то есть она всегда открыта, всегда добродушна к другим странам, постоянно идет, старается выйти на контакт. И вот это объединение всего мира в нашей Беларуси, ну это уникально, это чудесно.

Сила белорусов как раз таки и заключается в том, что мы очень честные, открытые, помогающие, взаимопонимающие.

Наша территория всегда выступала разменной монетой в торге центров сил. Рижские итоги очередной прокси-войны стали плачевны для белорусского этноса. Еще не успела молодая советская тогда Белоруссия встать на крыло, а три из четырех белорусов оказались под когтями «ожела бялого».

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Долгое время скромный обитель белорусов на перекрестке цивилизации то и дело становилось полигоном для чужих войн и местом разборок сильных мира всего. Наши дома сжигали, имущество грабили, земли делили по княжествам, воеводствам и губерниям, людей – по языку, вере и идеологическим убеждениям. Наши предки не единожды смотрели в глаза смерти, но каждый раз непокоренными вставали с колен, вытирая пот и слезы шли вперед. Как это актуально сегодня.

Нас убеждали: Красная армия спасовала перед польскими легионами. Нет. Твердо с колоритным акцентом Предвинья вам скажут в Докшицком районе. Это скромный памятник у дороги у деревни Осовы, хранит память о тех событиях. О Брестской крепости времен советско-польской войны. Подробности в сюжете.

Теперь белорусы перестали быть пешками в геополитических партиях чужих стран. Это демонстрируют и политические заявления официального Минска Александр Лукашенко:

Все гарантии национально-культурной жизни в составе польского государства остались лишь на бумаге. У Западной Беларуси не было даже самой относительно малой автономии. Белорусская культура существовала в условиях постоянной борьбы за выживание. Стали исчезать национальные школы, театры, газеты. Уничтожалась нация. Подробности.

Грандиозную творческую экскурсию в прошлое, для понимая процессов в настоящем, что называется, провели организаторы концерта ко Дню единства. На сцене не артисты и образы. На сцене мы, наши предки, наш путь к независимости и только через единение.

Александр Лукашенко:

Через суровое испытание времени, серьезные потери, приумножая национальное богатство на опыте прежних поколений, Беларусь все 85 лет уверенно движется вперед дорогой мира и созидания. Даже сейчас, когда с территорий западных и южных соседей на нас нацелены натовские орудия, вдоль рубежей множатся километры заборов и минных полей, мы отвечаем просто и в лучших традициях последней диктатуры Европы. Открываем границы и не требуем разрешения, виз. И люди на той стороне нас слышат, едут, смотрят, делают выводы, отнюдь не в пользу тех, кто запрещает им сюда приезжать. Беларусь была и остается сторонницей мира.

Понятно, День единства не только про сброшенные оковы узников Березы-Картузской и павшие пограничные столбы в районе Негорелого. Это про нас самих. Про важность и пользу для развития белорусской государственности и потенциала нашего общества. Чтобы вернуться в прошлое, надо подняться на седьмой этаж Национальной библиотеки. Зал периодики.

Вадим Гигин, генеральный директор Национальной библиотеки Беларуси, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

Тогда не было Telegram-каналов, не было социальных сетей. Вот 17 сентября идет анализ военного поражения Польши, и уже вот 18 сентября, 18 верасня, прамова па радыё. Руководителем правительства был Вячеслав Михайлович Молотов, и здесь уже излагается причина того, что произошло.