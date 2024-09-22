Азарёнок: в Беларуси есть памятник Пушкину и любовь, и тайная свобода – это и есть диктатура

Авторская журналистика на СТВ. Григорий Азаренок и его программа «Слово и дело».

Григорий Азаренок, СТВ:

Есть великие произведения культуры, а есть священные. Так, в начале Великой Отечественной была пропета песня «Священная война». Трепет в сердце от нее до сих пор. У всех поколений. Ее поют стоя. Как гимн, как молитву. Так вот, на этой неделе на «Минск-Арене» перед 15 тысячами зрителей, перед всей страной была пропета песня – «Баллада о диктаторе». Представила ее пресс-секретарь Президента Беларуси Наталья Эйсмонт.

Наталья Эйсмонт, пресс-секретарь Президента Беларуси:

Кому-то, возможно, услышанное может и не понравиться, но это взгляд, на нашу Беларусь со стороны. Поэтому судите сами. Александр Григорьевич, простите, «Баллада о диктаторе».

Григорий Азаренок:

Заметьте, написал молдаванин, а мог написать грузин или армянин, или украинец, или литовец на любом из этих языков. Потому что все хотят диктатуры, всем осточертела демократия. В начале 1990-х появились стихи. Разделавшись серпом и молотом,

живем под властью подлой нечисти.

Живем в сообществе расколотом,

живем в разваленном Отечестве. Злодейская пирует братья,

способная лишь только к братию.

И если это демократия,

я проклинаю демократию. Однажды к Александру Андреевичу Проханову после путча 1991 года, когда демократы торжествовали, когда они топтали советские танки, когда грозные боевые машины, которых боялся весь мир, пятились из Москвы, словно нашкодившие подростки, так вот, к нему в редакцию вломились журналюги. Западные и отечественные. Они пришли торжествовать. Они пришли глумиться. Они пришли его оплевывать. Он, как стоик, гордо произнес «Будь проклята ваша свобода!» И сейчас нищий, прошедший через войну, униженный, использованный народ Молдовы хочет сказать: «Будь проклята ваша свобода!» Но не может, ему заткнули рот. И сейчас уменьшенный в два раза, с разваленной экономикой, с закрытыми портами, с нацистскими маршами народ Литвы хочет сказать: «Будь проклята ваша свобода!» Но не может, ему заткнули рот. И Украина, кровью умытая, с разрушенными городами, с пыточными и подвалами СБУ, с нацистскими маршами, с потерянной территорией, с проданной и заложенной корпорациям землей хочет сказать: «Будь проклята ваша свобода». Но не может. Ей зашили рот. Дратвой. Но даже европейцы, немцы и французы на последних выборах пришли и сказали: мы хотим кого угодно, левых, правых, но не вас. На вас уже невозможно смотреть, вас невозможно слушать. Вы чудовища, вы плоские моллюски, вы тина, вы водоросли, одноклеточные. Мы хотим диктатуры, мы хотим Беларуси.

Наш город является городом-побратимом немецкого города Дитценбах. И на протяжении долгих-долгих лет, вот со времен Чернобыльской аварии, эти люди к нам приезжали, оказывали помощь. Костюковичи. В очередной приезд наших немецких друзей я задала тот же вопрос. Реакция, знаете, какая была? Мы не узнаем вашу страну. У вас столько дорогих автомобилей на улицах городов, у вас строительство, столько объектов. Мы каждый раз приезжаем, мы видим все новое и новое. Да, у вас плановая экономика, и, наверное, это хорошо. Некоторые были такие немцы, которые говорили, мы бы хотели купить домик у вас в районе, чтобы приезжать, отдыхать, как на дачу. А что вас так прельщает здесь у нас, поинтересовалась я? Ощущение свободы.

Григорий Азаренок:

А Шольц, Макрон и Бербок ответили, нам плевать. Нам абсолютно наплевать, что вы думаете, что вы хотите. Будет так, как мы сказали. Мы служители идола – Статуи Свободы. Кстати, о самом символе. Посмотрите внимательно, как похоже, правда? Одно лицо. Это древняя языческая богиня Гиката. Ей приносили человеческие жертвы, как и сегодня приносят в Ливии, Ираке, Сирии, Украине, Ливане, Газе. А она все никак не нажрется. Она хочет больше крови, в том числе и белорусской.

Тяжелый немецкий урок, он тяжелый, конечно, но оккупация дала толчок к переменам. 17 лет под американской оккупацией потребовалось, чтобы Германия своими ногами смогла начать движение в сторону сегодняшней Германии. Чтобы поражение стало освобождением.