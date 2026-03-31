Стоимость свыше 135 тысяч рублей – рассказываем о реализации проекта гражданских инициатив в агрогородке Березинское

Уютные дворы, ровные дороги, чистые парки и скверы. В Минской области после зимы взялись за весеннее обновление. Образами для многих станут Молодечненский район и Заславль. Именно они стали победителями республиканского смотра-конкурса по благоустройству по итогам 2025 года. Как здесь делают жизнь белорусов комфортнее, рассказали в программе «Центральный регион» на СТВ. «На 23 дворовых территориях были установлены новые игровые комплексы» – как благоустроили Молодечно в 2025 году

Агрогородок Березинское – здесь живет несколько тысяч человек. Сегодня это современный населенный пункт с богатой историей. Когда-то вдоль этих высоких деревьев гуляли знаменитые композиторы, писатели и политические деятели XVIII века, в их числе Владислав Сырокомля, Винцент Дунин-Марцинкевич. Это памятник природы, который по инициативе местных жителей полностью поменял свой облик.

Виктор Станишевский, председатель Городиловского сельисполкома:

Реализован проект гражданской инициативы, в котором мы участвовали. Она называлась «Парк Березинское – красота природы, наследие, история и будущее». Практически весь год мы работали над этой инициативой. Это было такое новое мероприятие для нас. Достаточно активно включились местные жители и организации. Основной упор был сделан именно на парк нашего поселка. Здесь были сделаны пешеходные дорожки, установлены спортивные комплексы. Сделана красивая пешеходная зона для прогулки населения, установлено освещение.