Стоимость свыше 135 тысяч рублей – рассказываем о реализации проекта гражданских инициатив в агрогородке Березинское
Уютные дворы, ровные дороги, чистые парки и скверы. В Минской области после зимы взялись за весеннее обновление. Образами для многих станут Молодечненский район и Заславль. Именно они стали победителями республиканского смотра-конкурса по благоустройству по итогам 2025 года. Как здесь делают жизнь белорусов комфортнее, рассказали в программе «Центральный регион» на СТВ.
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Агрогородок Березинское – здесь живет несколько тысяч человек. Сегодня это современный населенный пункт с богатой историей. Когда-то вдоль этих высоких деревьев гуляли знаменитые композиторы, писатели и политические деятели XVIII века, в их числе Владислав Сырокомля, Винцент Дунин-Марцинкевич. Это памятник природы, который по инициативе местных жителей полностью поменял свой облик.
Виктор Станишевский, председатель Городиловского сельисполкома:
Реализован проект гражданской инициативы, в котором мы участвовали. Она называлась «Парк Березинское – красота природы, наследие, история и будущее». Практически весь год мы работали над этой инициативой. Это было такое новое мероприятие для нас. Достаточно активно включились местные жители и организации. Основной упор был сделан именно на парк нашего поселка. Здесь были сделаны пешеходные дорожки, установлены спортивные комплексы. Сделана красивая пешеходная зона для прогулки населения, установлено освещение.
Это самый крупный проект Минской области по реализации гражданских инициатив. Его стоимость свыше 135 тысяч рублей. Здесь провели комплексное благоустройство парка. Аккуратные дорожки, современные лавочки, спортивные тренажеры. Можно отдохнуть, насладиться тишиной и пением птиц.
Подробности в видео.