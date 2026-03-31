Тардиф: Страны НАТО не готовы к потенциальному конфликту с РФ

Заместитель главнокомандующего ВВС Франции Доминик Тардиф заявил, что страны НАТО недостаточно подготовлены к возможному конфликту с Россией. Об этом пишет ТАСС.

Он отметил слабую военную оснащенность отдельных членов альянса. Так, например, страны Балтии не располагают собственными истребителями, в то время как Румыния располагает ограниченными самолетами.

По его словам, такие государства, находясь на линии фронта, не смогут эффективно противостоять российским силам.

Генерал также подчеркнул, что Россия активно развивает военные технологии за счет значительных инвестиций в оборонную промышленность, что повышает ее потенциал.

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