Маска для лица по старобелорусскому рецепту – лайфхаки от косметолога

Екатерина Мазынская, врач-косметолог: Весной наша кожа особенно нуждается в дополнительном увлажнении и питании, поэтому в основной уход лучше добавить питательные и увлажняющие маски. Сегодня я поделюсь с вами старобелорусским рецептом увлажняющей и питательной маски, которым пользовались еще наши бабушки и прабабушки.

Екатерина Мазынская:

Нам понадобится сметана, овсяные хлопья, огурец, кабачок и любой сочный фрукт по сезону. В сметану добавляем овсяные хлопья. Они помогут отскрабировать нашу кожу. Овощи и фрукты натираем на крупной терке. Кабачок увлажняет кожу и содержит натуральные антиоксиданты. Огурец – важный ингредиент в нашей маске. Сок огурца успокаивает и тонизирует кожу. Фруктовые кислоты прекрасно отшелушивают и отбеливают кожу.

Такую маску нужно наносить на очищенную кожу и держать ее на лице 10-15 минут. Затем смыть проточной водой и нанести увлажняющий крем. Такие простые рецепты из того, что есть у каждой хозяйки на кухне, помогают нам ухаживать за собой в домашних условиях.