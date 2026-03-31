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Маска для лица по старобелорусскому рецепту – лайфхаки от косметолога

31 марта 2026 15:25
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Екатерина Мазынская, врач-косметолог:
Весной наша кожа особенно нуждается в дополнительном увлажнении и питании, поэтому в основной уход лучше добавить питательные и увлажняющие маски. Сегодня я поделюсь с вами старобелорусским рецептом увлажняющей и питательной маски, которым пользовались еще наши бабушки и прабабушки. 

Маска для лица по старобелорусскому рецепту – лайфхаки от косметолога-2

Екатерина Мазынская:
Нам понадобится сметана, овсяные хлопья, огурец, кабачок и любой сочный фрукт по сезону. В сметану добавляем овсяные хлопья. Они помогут отскрабировать нашу кожу. Овощи и фрукты натираем на крупной терке. Кабачок увлажняет кожу и содержит натуральные антиоксиданты. Огурец – важный ингредиент в нашей маске. Сок огурца успокаивает и тонизирует кожу. Фруктовые кислоты прекрасно отшелушивают и отбеливают кожу. 

Такую маску нужно наносить на очищенную кожу и держать ее на лице 10-15 минут. Затем смыть проточной водой и нанести увлажняющий крем. Такие простые рецепты из того, что есть у каждой хозяйки на кухне, помогают нам ухаживать за собой в домашних условиях. 

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# Красота # Косметология # Полезные советы # Екатерина Мазынская

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