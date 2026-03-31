Дворовые территории и зоны отдыха – какие работы по благоустройству были проведены в Заславле в 2025 году

Уютные дворы, ровные дороги, чистые парки и скверы. В Минской области после зимы взялись за весеннее обновление. Образами для многих станут Молодечненский район и Заславль. Именно они стали победителями республиканского смотра-конкурса по благоустройству по итогам 2025 года. Как здесь делают жизнь белорусов комфортнее, рассказали в программе «Центральный регион» на СТВ.

Заславль – город с тысячелетней историей, где сохранились старинные городища и уникальные объекты. Здесь каждый уголок земли хранит в себе таинство древней истории. За последний год в населенном пункте многое поменялось. Обновился музейный заповедник, в центре города появился уникальный объект – экспозиция с историей Заславля прямо под открытым небом. Модернизация коснулась разных объектов.

Влада Родовская, корреспондент:

Если мы будем выделять основные моменты, работы, которые были сделаны, то это какие?