Дворовые территории и зоны отдыха – какие работы по благоустройству были проведены в Заславле в 2025 году
Уютные дворы, ровные дороги, чистые парки и скверы. В Минской области после зимы взялись за весеннее обновление. Образами для многих станут Молодечненский район и Заславль. Именно они стали победителями республиканского смотра-конкурса по благоустройству по итогам 2025 года. Как здесь делают жизнь белорусов комфортнее, рассказали в программе «Центральный регион» на СТВ.
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Заславль – город с тысячелетней историей, где сохранились старинные городища и уникальные объекты. Здесь каждый уголок земли хранит в себе таинство древней истории. За последний год в населенном пункте многое поменялось. Обновился музейный заповедник, в центре города появился уникальный объект – экспозиция с историей Заславля прямо под открытым небом. Модернизация коснулась разных объектов.
Влада Родовская, корреспондент:
Если мы будем выделять основные моменты, работы, которые были сделаны, то это какие?
Юрий Мацкевич, заместитель председателя Заславского городского исполнительного комитета:
При подготовке к «Дожинкам» мы определили несколько направлений по благоустройству для подготовки города – это въездные знаки, зоны отдыха для граждан, дворовые территории и улично-дорожная сеть. В этом направлении двигались. При организации зон отдыха для граждан определили два направления – это строительство молодежного парка и зоны отдыха на Хмелевских прудах. Это заславские пруди известные местным жителям. Что касалось въездных знаков, то разработали и утвердили концепцию въездных знаков. Установили четыре въездных знака в городе. Конечно, дворовые территории. Определили, какие дворовые территории в таком ненадлежащем состоянии и привели их в порядок.
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