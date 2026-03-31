Педагоги и учащиеся Залесской средней школы привели в порядок памятник воинам-освободителям в Карповичах

В Минской области продолжается благоустройство памятных мест и воинских захоронений. К весеннему марафону подключились и жители Вилейского района, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Так, педагоги и учащиеся Залесской средней школы привели в порядок памятник воинам-освободителям в деревне Карповичи. Этот монумент был установлен в 1975 году к 30-летию Великой Победы. После благоустройства школьники возложили цветы к мемориалу и почтили память героев минутой молчания.

Мария Грудинко, учащаяся Залесской средней школы: Мы с одноклассниками ежегодно участвуем в благоустройстве таких памятных мест. Для меня очень большая честь участвовать во всех этих мероприятиях, возлагать цветы. Мы каждый год ездим убирать памятники. Это очень большая честь, так как наши предки защищали нашу страну от фашистов.

Алла Уласевич, директор Залесской средней школы:

Мы ездили с ребятами на наш мемориал в нашем районе сожженных деревень Любча, Борки. Также наводили там порядок. В знак благодарности мы должны поддерживать порядок, помнить, какой ценой досталась нам эта победа.

Работы по благоустройству продолжатся. В этом сезоне учащиеся Залесской средней школы наведут порядок еще на пяти памятных местах.