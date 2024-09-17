Лукашенко: 17 сентября 1939 года панские оковы пали под натиском исторической справедливости

Вопреки силам, стремящимся посеять рознь и ненависть в белорусском обществе, мы должны проявить согласие и общность духовных традиций и исторической судьбы народа. Об этом заявил глава государства на торжественном мероприятии в честь Дня народного единства. В эти минуты оно продолжается в «Минск-Арене», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Патриотический форум собрал около 10 тысяч человек. Это, как подчеркнул Президент, те, кто не только по рождению, но душой и сердцем ощущает себя белорусом, принимает и помнит историю предков, во многом трагичную.

Долгое время наша земля ввиду своего географического положения становилась полигоном для чужих войн и разборок. Страдал всегда белорусский человек, его притесняли, уничтожали. Однако наши предки непокоренными вставали с колен и шли вперед, чтобы построить свою государственность. Александр Лукашенко напомнил, что такой шанс предоставился в 1919 году. И белорусы ухватились за него, начали строить свой дом, жить на своей земле, быть ее хозяевами. Тем не менее напряженная обстановка в мире не дала мечтам о мирной и счастливой жизни сбыться. Без участия белорусов был заключен Рижский договор, земля и народ разделены.