Лукашенко: 17 сентября 1939 года панские оковы пали под натиском исторической справедливости

Вопреки силам, стремящимся посеять рознь и ненависть в белорусском обществе, мы должны проявить согласие и общность духовных традиций и исторической судьбы народа. Об этом заявил глава государства на торжественном мероприятии в честь Дня народного единства. В эти минуты оно продолжается в «Минск-Арене», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Патриотический форум собрал около 10 тысяч человек. Это, как подчеркнул Президент, те, кто не только по рождению, но душой и сердцем ощущает себя белорусом, принимает и помнит историю предков, во многом трагичную.
Долгое время наша земля ввиду своего географического положения становилась полигоном для чужих войн и разборок. Страдал всегда белорусский человек, его притесняли, уничтожали. Однако наши предки непокоренными вставали с колен и шли вперед, чтобы построить свою государственность. Александр Лукашенко напомнил, что такой шанс предоставился в 1919 году. И белорусы ухватились за него, начали строить свой дом, жить на своей земле, быть ее хозяевами. Тем не менее напряженная обстановка в мире не дала мечтам о мирной и счастливой жизни сбыться. Без участия белорусов был заключен Рижский договор, земля и народ разделены.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Голос только что созданной белорусской советской республики на этом фоне был едва слышен. Возможно, и потому, что внутри нее не было единства. Зато были те, кто думал лишь о личной выгоде и своих, а не народных интересах. Нацмены всех мастей наперебой назначали себя «властями». И каждый, кто рвался управлять новым государством, прикрывался именем белорусского народа, а народ, нищий и голодный, малограмотный и обутый в лапти, измотанный войной и разрухой, думал, как выжить. Возможно, если бы на заре прошлого века мы имели сильную власть и согласие, то выстояли бы. И не было бы тогда трагедии Рижского договора, по которому 4,5 миллиона сыновей и дочерей Беларуси в одночасье стали друг другу чужими на родной земле. Все гарантии национально-культурной жизни в составе польского государства остались лишь на бумаге. Уничтожалась нация. Жертвами бесчеловечных репрессий стали свыше 3 тысяч политзаключенных. Пыткам и заточению в концлагерях и тюрьмах подвергались те, кто не желал ополячиваться, разговаривал, молился и пел колыбельные песни детям на «матчынай мове». 17 сентября 1939 года панские оковы пали под натиском исторической справедливости. Освободительный поход Красной армии позволил воссоединиться и семьям, и насильственно отторгнутым территориям.
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