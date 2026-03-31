«На 23 дворовых территориях были установлены новые игровые комплексы» – как благоустроили Молодечно в 2025 году

Уютные дворы, ровные дороги, чистые парки и скверы. В Минской области после зимы взялись за весеннее обновление. Образами для многих станут Молодечненский район и Заславль. Именно они стали победителями республиканского смотра-конкурса по благоустройству по итогам 2025 года. Как здесь делают жизнь белорусов комфортнее, рассказали в программе «Центральный регион» на СТВ. Стоимость свыше 135 тысяч рублей – рассказываем о реализации проекта гражданских инициатив в агрогородке Березинское

Молодечно – город солнца. Местные любят свою малую Родину за светлую атмосферу, уют и активную культурную жизнь. Населенный пункт в 70 километрах от Минска встретил весенними лучами, чистыми улицами и улыбчивыми людьми. Несмотря на конец марта, сделано многое. Взгляд цепляет ухоженность во всем. В Молодечно делают инвестиции в качество. Чистота улиц, аккуратные клумбы, обновленные фасады зданий, зеленые локации. За 2025 год район признан лучшим в своей категории по результатам республиканского смотра-конкурса по благоустройству. Оценивалась активность участия местных жителей, реализация гражданских инициатив, привлечение спонсорских средств. По всем критериям начислялись баллы. Результат Молодечно 480 – высокая оценка.

Евгения Лось, начальник производственно-технического отдела УП «Коммунальник»:

За 2025 год в нашем городе было выполнено огромное количество работ. Было отремонтировано более 200 тысяч квадратных метров улично-дорожной сети. Устроено велосипедных, пешеходных дорожек тоже общей площадью более 5 тысяч квадратных метров. Большое внимание уделяется ремонту дворовых территорий. Было отремонтировано 11 дворовых территорий на территории города и 5 на территории сельских населенных пунктов. Конечно, огромное внимание также уделяется общему строительству, строительству жилья в районе. Сейчас ведется застройка нового микрорайона «Город-сад». Невозможно представить проведение работ по благоустройству без наведения просто порядка на земле, очистки, уборки. Было проведено два республиканских субботника. С большой охотой, проявив гражданскую инициативу, участвовали граждане. Выходили предприятия, просто люди семьями, школы, сады, все помогали. Также было уделено большое внимание санитарной очистке города и района. Были отремонтированы контейнерные площадки. Закуплено более 500 контейнеров для сбора отходов. Расставлено, соответственно, для населения по контейнерным площадкам.