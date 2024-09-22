Чужой беды не бывает – в Беларуси запустили акцию «Спина к спине» для сбора средств Курской области
Много хорошего производят в Минске и в Беларуси в целом. Но наше самое главное богатство – это, конечно, люди, которые отличаются не только умом и сообразительностью, но и своими человеческими качествами.
Для белорусов чужой беды не бывает. Мы готовы протянуть руку помощи всем, кто в этом нуждается. Сохраняется напряженная обстановка в Курской области России, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Многие вынуждены покинуть свои дома. Зачастую люди уезжают, успев взять с собой только документы.
Чтобы помочь им в сложной ситуации, по инициативе политической партии «Белая Русь» по всей стране запустили акцию «Спина к спине». Коллектив «Интеграла» также не остался в стороне. За несколько дней на предприятии удалось собрать 8,5 тысячи рублей. Эти деньги потратили на покупку бытовой техники. Скоро гуманитарный груз отправится к своим адресатам.
Елена Холмовская, заместитель начальника производства 20 ОАО «Интеграл»:
Все откликнулись. Все на добровольной основе. Все с энтузиазмом, как только узнавали, приходили, спрашивали, куда записаться, куда деньги. Очень хотели поучаствовать. Все переживают. У многих знакомые, родные, близкие находятся в Российской Федерации, поэтому все откликнулись с энтузиазмом. То есть никто не остался в стороне.
Елена Соколова, ведущий инженер управления стандартизации ОАО «Интеграл»:
Я стараюсь всегда принимать участие во всех благотворительных акциях, эта акция не стала исключением. Всегда нужно показать своим примером коллективу, объяснить ситуацию, донести информацию, что эти деньги пойдут во благо и коллектив следует примеру.
Сергей Сборцев, председатель отделения партии «Белая Русь» Октябрьского района Минска, заместитель главы администрации Октябрьского района Минска:
Мы своими силами за собственные средства готовы оказать полную поддержку нашему братскому российскому народу, нашим братьям для того, чтобы они смогли вернуться к мирной жизни на свои родные земли.