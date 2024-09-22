Чужой беды не бывает – в Беларуси запустили акцию «Спина к спине» для сбора средств Курской области

Много хорошего производят в Минске и в Беларуси в целом. Но наше самое главное богатство – это, конечно, люди, которые отличаются не только умом и сообразительностью, но и своими человеческими качествами.

Для белорусов чужой беды не бывает. Мы готовы протянуть руку помощи всем, кто в этом нуждается. Сохраняется напряженная обстановка в Курской области России, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Многие вынуждены покинуть свои дома. Зачастую люди уезжают, успев взять с собой только документы.