RS: Иран показал полную несостоятельность систем ПВО Израиля

Иранские удары выявили слабые места израильской ПВО. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой Responsible Statecraft.

Спустя месяц после начала американской кампании против Ирана система противовоздушной обороны Израиля работает на пределе возможностей.

По данным издания, Тель-Авив вынужден жестко ограничивать использование ракет-перехватчиков, однако даже этих мер недостаточно. Проблема связана не только с текущей нагрузкой, но и с накопленным перерасходом боеприпасов.

Быстрое истощение запасов указывает на то, что оборона страны оказалась менее устойчивой, чем предполагалось, и не рассчитана на масштаб атак, на который сейчас способен Иран.

При этом дополнительную тревогу вызывает неспособность США обеспечить надежную защиту своих военных объектов на Ближнем Востоке.

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