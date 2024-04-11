Эту новинку уже ждут в России! БЕЛАЗ презентовал электросамосвал – в чём его уникальность?
Сразу две эконовинки презентовал сегодня, 11 апреля, флагман белорусского машиностроения. БЕЛАЗ показал ключевым партнерам электро- и газовый самосвалы, аналогов которым не существует. Их оценили более 160 гостей из стран СНГ и Азии.
Алина Мычко расскажет, чем уникальна белорусская «зеленая» техника.
Алина Мычко, корреспондент:
Вот этот гигант – 7513P – первый в мире 130-тонный карьерный самосвал, который работает на сжиженном природном газе. БЕЛАЗ выдерживает полную смену без дозаправки и позволяет экономить до 35 % топлива в год.
Экономическую выгоду успели оценить на Кузбассе. Там работают младшие братья этого самосвала – 11 машин грузоподъемностью в 90 тонн. Предприятие при этом неплохо экономит на топливе – эта статья расходов сократилась вдвое. А 130-тонник может кратно увеличить эту цифру.
Александр Насковец, генеральный конструктор ОАО «БЕЛАЗ»:
Этот самосвал в конце месяца будет уже отгружен, но не в хозяйство – сначала он поедет на выставку «Уголь России и майнинг», который в Новокузнецке будет в начале лета. А уже прямо оттуда уедет в хозяйство в работу.
Другая новинка сезона – карьерный электросамосвал грузоподъемностью 120 тонн. Аккумуляторные батареи позволяют работать без подзарядки до 8 часов. А на то, чтобы пополнить энергию, уходит всего 40 минут. Но самое главное – выбросы вредных веществ равны нулю. А это вопрос не только производительности предприятия, но и здоровья работников.
Подробности в видео.