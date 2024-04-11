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Эту новинку уже ждут в России! БЕЛАЗ презентовал электросамосвал – в чём его уникальность?

11 апреля 2024 19:17
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Сразу две эконовинки презентовал сегодня, 11 апреля, флагман белорусского машиностроения. БЕЛАЗ показал ключевым партнерам электро- и газовый самосвалы, аналогов которым не существует. Их оценили более 160 гостей из стран СНГ и Азии.

Алина Мычко расскажет, чем уникальна белорусская «зеленая» техника.

Эту новинку уже ждут в России! БЕЛАЗ презентовал электросамосвал – в чём его уникальность?-1

Алина Мычко, корреспондент:
Вот этот гигант 7513P первый в мире 130-тонный карьерный самосвал, который работает на сжиженном природном газе. БЕЛАЗ выдерживает полную смену без дозаправки и позволяет экономить до 35 % топлива в год.

Экономическую выгоду успели оценить на Кузбассе. Там работают младшие братья этого самосвала – 11 машин грузоподъемностью в 90 тонн. Предприятие при этом неплохо экономит на топливе – эта статья расходов сократилась вдвое. А 130-тонник может кратно увеличить эту цифру.

Эту новинку уже ждут в России! БЕЛАЗ презентовал электросамосвал – в чём его уникальность?-4

Александр Насковец, генеральный конструктор ОАО «БЕЛАЗ»:
Этот самосвал в конце месяца будет уже отгружен, но не в хозяйство сначала он поедет на выставку «Уголь России и майнинг», который в Новокузнецке будет в начале лета. А уже прямо оттуда уедет в хозяйство в работу.

Эту новинку уже ждут в России! БЕЛАЗ презентовал электросамосвал – в чём его уникальность?-7

Другая новинка сезона – карьерный электросамосвал грузоподъемностью 120 тонн. Аккумуляторные батареи позволяют работать без подзарядки до 8 часов. А на то, чтобы пополнить энергию, уходит всего 40 минут. Но самое главное – выбросы вредных веществ равны нулю. А это вопрос не только производительности предприятия, но и здоровья работников.

Подробности в видео.

# Транспорт Беларуси # общество # Александр Насковец # Алина Мычко

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