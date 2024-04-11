Бригадные тактические учения с боевой стрельбой прошли на полигонах четырёх областей Беларуси

Новости Беларуси. Военные настроения, захватившие умы западных политиков, не остаются без внимания. Беларусь предпринимает контрмеры – укрепляет свой оборонный потенциал, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Так, в стране завершились тактические учения. Они длились три дня и развернулись сразу в четырех регионах. За последние несколько лет это вторая масштабная проверка Вооруженных Сил с полным доукомплектованием механизированной бригады. В строй поставили порядка 5 тысяч военнообязанных. Один из самых сложных и зрелищных фрагментов учений принял Осиповичский военный полигон. По легенде, на его участке действует незаконное вооруженное формирование. Его необходимо обнаружить, блокировать и обезвредить. Первыми удары по противнику наносят артиллерийские подразделения, работают реактивные системы залпового огня «Град».

Максим Утко, рядовой:

Призвался я 18 марта, нахожусь здесь чуть более трех недель. По должности я старший водитель, заряжающий первой боевой машины. Командиры личный состав обучили, показали. Проходили у нас уже первые стрельбы. Каждый мужчина должен уметь держать в руках оружие. Основной удар наносят танки. В экипажах – белорусы, которые еще вчера сеяли хлеб, трудились на заводах, учили и лечили. Танкисты, мотострелки, артиллерийцы, операторы беспилотников – все должны работать как единый организм. Кроме внезапности особенностью учений стало качество одиночной подготовки с учетом современного проведения боевых действий.

Александр Науменко, командующий войсками Северо-Западного оперативного командования Вооруженных Сил Беларуси:

Воины выигрывает не армия, а народы. Мы не скрываем, что наше дело – готовиться к войне. Мы не хотим ее – это уже звучало не раз, делаем все, чтобы ее не было. Не только военнослужащие, но и, подчеркну, каждый на своем месте. Вспомнили, научились, восстановили навыки, показали, что готовы и способны.