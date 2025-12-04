Новости по тегу #Сергей Кругликов

Премия была вручена двум авторским коллективам в сфере медицины и информационно-вычислительных технологий.
Беларусь планирует запустить новый космический аппарат. Разработка отечественная и уникальная: во-первых, больше по размеру своих предшественников, а во-вторых, имеет усовершенствованную систему фотофиксации.
Выставка продлится до 20 июня включительно. Участников ждут презентации, B2B-встречи и генерации новых проектов. Digital Expo неизменно становится площадкой для демонстрации инновационных решений и технологий, обмена опытом и местом встречи профессионалов цифровой индустрии.
В фокусе внимания – сотрудничество в области космоса, энергетики, информатики, искусственного интеллекта и суперкомпьютерных технологий.
Лаборатория идей и инноваций – новый шаг в развитии IT-отрасли страны. Сейчас основная цель – адаптировать разработки к практическому применению, особенно в экономике и промышленности.
«Этот центр создан для того, чтобы по максимуму привлекать инвестиции наших китайских партнеров. А китайцы действительно видят в нас стратегических партнеров и об этом говорят».
Уже сегодня нейросети позволяют анализировать рентгеновские снимки, изображения компьютерной томографии и МРТ. Это упрощает работу медиков и позволяет поставить более точный диагноз.
На выставке представлены последние разработки для самых разных сфер – в области искусственного интеллекта и робототехники, медицины и биоинформатики, речевых технологий и суперкомпьютеров.
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