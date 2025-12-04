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Новости по тегу #Сергей Кругликов

В Минске наградили лауреатов премии Союзного государства в области науки и техники
04 декабря 2025 19:40

В Минске наградили лауреатов премии Союзного государства в области науки и техники

В Минске стартовал IX Белорусский космический конгресс
21 октября 2025 11:34

В Минске стартовал IX Белорусский космический конгресс

Технологии будущего – в Минске стартовал форум «Digital Expo-2025»
17 июня 2025 11:26

Технологии будущего – в Минске стартовал форум «Digital Expo-2025»

Учёные Беларуси и России подписали соглашение о сотрудничестве в сфере высоких технологий
02 апреля 2025 11:29

Учёные Беларуси и России подписали соглашение о сотрудничестве в сфере высоких технологий

В Беларуси создали научный центр искусственного интеллекта
20 марта 2025 07:43

В Беларуси создали научный центр искусственного интеллекта

«Мы пойдём в сельское хозяйство!» Узнали, чем будут заниматься в новом научном центре искусственного интеллекта
11 марта 2025 08:34

«Мы пойдём в сельское хозяйство!» Узнали, чем будут заниматься в новом научном центре искусственного интеллекта

«Мы перешли к интеллектуальному здравоохранению». Учёные ОИПИ с помощью нейросетей упрощают работу медиков
11 февраля 2025 06:48

«Мы перешли к интеллектуальному здравоохранению». Учёные ОИПИ с помощью нейросетей упрощают работу медиков

Умная трость, робот-спасатель и астротрекер – узнали, какие разработки представлены на IT-форуме
10 октября 2024 17:51

Умная трость, робот-спасатель и астротрекер – узнали, какие разработки представлены на IT-форуме

«Белорусы это заслужили!» Церемония награждения отечественных космонавтов: как это было?
11 апреля 2024 19:21

«Белорусы это заслужили!» Церемония награждения отечественных космонавтов: как это было?

Нейросети помогают белорусским медикам во время сложных операций. Рассказываем о возможностях ИИ
07 ноября 2023 08:44

Нейросети помогают белорусским медикам во время сложных операций. Рассказываем о возможностях ИИ

От земледелия до здравоохранения – белорусские разработки в области ИИ презентуют в Минске
12 октября 2023 13:49

От земледелия до здравоохранения – белорусские разработки в области ИИ презентуют в Минске

За телемедициной здравоохранение будущего. Почему эта технология эффективна?
02 июня 2023 19:15

За телемедициной здравоохранение будущего. Почему эта технология эффективна?