Белорусские спортсмены достаточно зарабатывают? Секретном поделился Александр Дорохович

Новости Беларуси. Спортивный интерес. Почему нынче принципы олимпизма иногда уходят в аут? Светят ли нашим спортсменам международные первенства с полным национальным церемониалом? Как Беларусь готовится к стартам II Игр стран СНГ? Что такое спортивный патриотизм и как физкультуру сделать действительно ЗОЖ-культурой? 26 июня на площадке ток-шоу «По существу» собрались функционеры и спортсмены, чтобы обсудить современную олимпийскую политику.
Кирилл Казаков, СТВ:
Знаете, что я вам скажу? Президент, например, сетует и говорит конкретно: мы вам платим хорошие зарплаты, пусть это не касается волейбола, вы знаете, что такое «Динамо Минск» – хоккейная команда. Мы хотим больших результатов, мы хотим этих результатов, но они не дают.
Алла Тетерина, генеральный секретарь Белорусской федерации волейбола:
Виды спорта разные.
Кирилл Казаков:
Согласен.
Алла Тетерина:
Я не буду сравнивать ни в коем случае с хоккеем, у них своя кухня. Знаете, это же тоже рынок. Если тебя не возьмут в «Динамо Минск», тебя возьмут, например, в «Спартак» московский или «ЦСК» за такие же деньги, а то и больше. Поэтому не приедешь ты в Минск, поедешь туда, заработаешь эти деньги. Я всегда о том, что найдут свой контракт эти люди.
Алена Сырова, СТВ:
Но здесь же еще есть какой-то идейный момент. Многие говорят о том, почему профессиональные спортсмены, когда завершают свою карьеру, не все же идут в национальную сборную тренировать, хотя наверняка есть способности и опыт практический, которым можно было бы поделиться. Говорят в том числе и о зарплатах, часто гимнастику приводят в пример, что национальную сборную мало того, что и зарплаты ниже, так еще и ответственность какая. Можно пойти в частный детский клуб, с детками танцевать, вроде, и гимнастикой заниматься.
Алла Тетерина:
Знаете, по зарплатам… Надо, конечно, любить своих. Я вам честно говорю, надо любить своих игроков, надо любить своих спортсменов, надо любить своих тренеров, надо просто думать, как они живут. Я знаю, что некоторые тренеры 24/7, особенно УОР – Училище олимпийского резерва. Там тренер отвечает, как ребенок спал, как он учится, как он тренируется две тренировки, как он обут, как он одет. Я смотрю, он мама, папа и еще больше. Надо создавать условия этим тренерам.
Александр Дорохович, первый заместитель министра спорта и туризма Беларуси:
Я не согласен с этой позицией, совершенно не согласен.
Кирилл Казаков:
Денег никогда не хватает – это нормальная история.
Александр Дорохович:
Там, где зеленые глаза, там человек не думает. Никто не мешает каждому из нас показывать классную игру, собирать миллионы на стадионах и зарабатывать на билетах и рекламных контрактах. Никто не мешает, покажите сегодня. И более того, та поддержка, о которой было сказано, – Указ №1 90– там действительно солидное вознаграждение.
Алена Сырова:
Можете озвучить?
Александр Дорохович:
Не могу. Но за них не стыдно, поверьте.
Анатолий Симончик, первый заместитель председателя, вице-президент Европейской федерации муай-тай (EMF), член исполкома Международной федерации ассоциаций муай-тай IFMA:
Знаете, хочу сказать. Мы забываем о разделении: есть спорт высших достижений и есть спорт. Понимаете, олимпийским чемпионом, чемпионом мира становятся единицы. Когда выходит из определенной стратегии, надо остальных убрать, а здоровая нация, а идеологию куда мы будем развивать? Это очень важно. Туда деньги нужно вкладывать.
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