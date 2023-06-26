Белорусские спортсмены достаточно зарабатывают? Секретном поделился Александр Дорохович

Новости Беларуси. Спортивный интерес. Почему нынче принципы олимпизма иногда уходят в аут? Светят ли нашим спортсменам международные первенства с полным национальным церемониалом? Как Беларусь готовится к стартам II Игр стран СНГ? Что такое спортивный патриотизм и как физкультуру сделать действительно ЗОЖ-культурой? 26 июня на площадке ток-шоу «По существу» собрались функционеры и спортсмены, чтобы обсудить современную олимпийскую политику. Кирилл Казаков, СТВ:

Знаете, что я вам скажу? Президент, например, сетует и говорит конкретно: мы вам платим хорошие зарплаты, пусть это не касается волейбола, вы знаете, что такое «Динамо Минск» – хоккейная команда. Мы хотим больших результатов, мы хотим этих результатов, но они не дают.

Алла Тетерина, генеральный секретарь Белорусской федерации волейбола:

Виды спорта разные. Кирилл Казаков:

Согласен. Алла Тетерина:

Я не буду сравнивать ни в коем случае с хоккеем, у них своя кухня. Знаете, это же тоже рынок. Если тебя не возьмут в «Динамо Минск», тебя возьмут, например, в «Спартак» московский или «ЦСК» за такие же деньги, а то и больше. Поэтому не приедешь ты в Минск, поедешь туда, заработаешь эти деньги. Я всегда о том, что найдут свой контракт эти люди. Алена Сырова, СТВ:

Но здесь же еще есть какой-то идейный момент. Многие говорят о том, почему профессиональные спортсмены, когда завершают свою карьеру, не все же идут в национальную сборную тренировать, хотя наверняка есть способности и опыт практический, которым можно было бы поделиться. Говорят в том числе и о зарплатах, часто гимнастику приводят в пример, что национальную сборную мало того, что и зарплаты ниже, так еще и ответственность какая. Можно пойти в частный детский клуб, с детками танцевать, вроде, и гимнастикой заниматься. Алла Тетерина:

Знаете, по зарплатам… Надо, конечно, любить своих. Я вам честно говорю, надо любить своих игроков, надо любить своих спортсменов, надо любить своих тренеров, надо просто думать, как они живут. Я знаю, что некоторые тренеры 24/7, особенно УОР – Училище олимпийского резерва. Там тренер отвечает, как ребенок спал, как он учится, как он тренируется две тренировки, как он обут, как он одет. Я смотрю, он мама, папа и еще больше. Надо создавать условия этим тренерам.