Председатель Глубокского райисполкома: на «Вытоках» дети выиграли 2 000 пар беспроводных наушников

Новости Беларуси. Спортивный интерес. Почему нынче принципы олимпизма иногда уходят в аут? Светят ли нашим спортсменам международные первенства с полным национальным церемониалом? Как Беларусь готовится к стартам II Игр стран СНГ? Что такое спортивный патриотизм и как физкультуру сделать действительно ЗОЖ-культурой? На площадке ток-шоу «По существу» соберутся функционеры и спортсмены, чтобы обсудить современную олимпийскую политику.

Олег Гайдукевич, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

А я к политике опять. Мы сегодня начали передачу об огромной миротворческой роли нашего Президента. А ведь вся страна пропитывается его идеями. Вот привожу конкретный пример. Кикбоксинг. Тайский бокс. У меня дочь занимается в клубе «Кик Файтер». Я был почетным судьей. И так получилось на соревнованиях международных несколько лет назад здесь, у нас – как они называются? – бои без правил ММА, чтоб не перепутать. Прямо в Минске. Выходили на сцену спортсмены. Это уже было после войны. Когда началась война на Донбассе. После 2014 года. Украинские, российские, белорусские. И всем аплодировали белорусы, всех принимали как героев. А у спортсменов слезы были на глазах. И на ринге обнимались украинцы, россияне, белорусы. Вот такой спорт должен быть. И я честно говорю, я видел шок в глазах некоторых украинских спортсменов, которые приехали. Они думали, что после начала событий здесь белорусы примут как-то по-другому. А мы аплодировали всем. И россияне обнимались с ними, украинцы с ними обнимались. Кирилл Казаков, СТВ:

Скажите, как в Глубоком могли бы плохо принимать что угодно? Сколько у вас вообще было представлено видов спорта? И какие страны? Или это только белорусы были?

Александр Шубский, председатель Глубокского райисполкома:

У нас очень много было гостей. В основном, конечно, в «Вытоках» сегодня участвует только белорусы. Но сегодня более тема большой спорт. Я благодарен Национальному олимпийскому комитету, что он сказал, что в Глубоком было около 30 аккаунтов, где мы сидели, не буду называть фамилии, и потом вспоминали те же классики, где-то детство когда-то, те же самые резиночки. И вот эти глаза детей, когда они бегали, нужно было 15 поставить печатей, чтобы получить наушники. «Олимпийский квест» так называемый. И вы знаете, настолько вот эти дети, их никто не подгонял, ничего, они сами, они бегали. Там толпы людей стояли, и около 2 000 этих наушников они получили, достойно все. Очень много было гостей, очень много. ГАИ постоянно докладывают, подъезжают, подъезжают, подъезжают. И от детей просто было не отбиться.

Алена Сырова, СТВ:

Ну там больше спорта или все-таки развлечений? Потому что понятное дело, что готовят такую обширную программу, не только спортивную, но в принципе культурную, когда люди приезжают потусоваться. Кирилл Казаков:

Александр Викентьевич сказал, что не только спортсмены, но и гости, и люди, которые просто как туристы приедут, правильно?