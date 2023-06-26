Вылезли под ситуацию с ЧВК «Вагнер». Зачем Западу нужно белорусское правительство в изгнании?

Время авторской журналистики. Андрей Лазуткин и его рубрика «Занимательная политология» в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Андрей Лазуткин, политолог:

Что такое правительство в изгнании? Во время и после войны их было целых три. Немцы, когда отступали из Минска в 1944-м, провели Всебелорусский конгресс. Как рассказывали участники, которых немцы специально привозили из Праги, они не хотели ехать в Минск из-за бомбардировок и подрывов железной дороги. Но хозяева сказали «надо». И сразу после конгресса делегатов погрузили и вывезли обратно в Германию. Для чего создавалась такая структура, вроде бы бесполезная, ведь через шесть дней Минск освободили? А потому что не было понятно, как пойдет дальше война. Немцы не исключали переговоры с союзниками, чтобы объединиться против нас, и им надо было как можно больше карт на руки. Вот у нас карманная белорусская структура, которая якобы представляет белорусов. И в случае войны с Советским Союзом это были бы официальные представители Беларуси, если бы их признал Запад. Ту же самую немецкую логику повторили американцы после войны. Их разведка фильтровала тех, кто сдавался в западной зоне оккупации, и национальные кадры вывозили в США и Канаду. Там американцы специально разделили тех, кто сотрудничал с немцами (они назывались Рада БЦР, бывшая оккупационная администрация, которую немцы вывезли из Минска), и тех, кто был менее засвечен (так называемая Рада БНР, которая действует до сих пор и награждает оппозицию сувенирными медальками). Руководит ими Ивонка Сурвилла, и это уже второе поколение белорусской диаспоры в США. Они уже там забыли и белорусский язык.

25 сакавіка для мяне асабіста і для нашай беларускай эміграцыі было заўсёды найбольшым нацыянальным святам Беларусі. Андрей Лазуткин:

Хотя, если копнуть глубже, у той же Сурвиллы отец был сотрудником оккупационной администрации в Барановичах. То есть все они имеют примерно одно происхождение – это полицаи либо их дети и внуки. Но далеко не по всем из них есть обвинительные приговоры, чтобы сказать, что они преступники. И Генеральная прокуратура сейчас не просто так занимается этим вопросом.

Что немаловажно, была даже создана белорусская автокефальная церковь. В США в этом плане и сегодня нет проблем, там свобода религии: вы собираете коллектив, находите здание, сами себя назначаете руководителем, и вот вы уже епископ автокефальной белорусской церкви. Что интересно, епископами тоже были бывшие немецкие пособники. Кстати, епархия до сих работает в США, туда даже водили Тихановскую. То есть создавалось пусть и маленькое, но как бы белорусское государство в изгнании. Вот у нас своя газета, своя церковь, свое правительство, свои генералы без армии. Зачем в холодную войну было нужно сразу два белорусских правительства? Во-первых, Запад создавал между ними конкуренцию, чтобы они лучше работали. Они и сейчас так делают, посмотрите, как группы в Варшаве и Вильнюсе постоянно конфликтуют. Но главная причина в том, что в 1950-е Британия и США не исключали военную операцию против Советского Союза, пока у нас не было ядерное оружие. Им нужны были кадры, которые умели работать в военное время. Позже, в 1970-х, их списали, потому что против СССР стала возможна только ядерная война. Но чтобы люди не пропадали, их отправили работать в пропаганду и разведку. Появляется «Радио Свободная Европа», которое вещает до сих пор, там же были организованы восточные службы.

Но что важно, когда Союз разваливался, его ломали изнутри, а не снаружи. И тот же БНФ составляли внутренние группы, творческая интеллигенция, итээровцы, филологи, писатели. Полицаи и работники вражеских радиостанций появились потом. А вот шанс реально влиять на ситуацию был только у тех, кто находился в стране. Но это влияние тоже с неба не упало. Горбачев и Яковлев под копирку открывали «народные фронты» в национальных республиках, чтобы ослабить местную номенклатуру, которая сопротивлялась перестройке. Вот здесь, на кадрах, БНФ даже ходят в одной колонне с коммунистами на 7 Ноября, что удивительно. Это примерно 1990-й год в Бресте. Но игру не рассчитали, и «народные фронты» стали самостоятельной силой, когда власть в Москве упала и произошли беловежские соглашения. А почему они потом потеряли власть? А дальше у так называемых политиков из БНФ встал личный выбор. Можно было оставаться в стране и бороться с Лукашенко. А можно было уехать в Варшаву, в Прагу, если повезет – в США, работать на «Радио свобода», зарабатывать хорошие деньги и влиться в то самое «правительство в изгнании». И все они рассматривали свою деятельность в стране только как первую ступень к эмиграции из страны. Вот это главная причина их постоянных поражений. Всех это устраивало. Оппозиция знала свой потолок – это примерно 20 %, делала вид, что она управляемая, власть их контролировала.

Но как только открылось окно возможностей в виде массового протеста против насилия, все они полезли наверх и попытались его возглавить. То есть что в конце 1980-х, что в 2020-м они ждали момента, когда станут выгодны власти и им дадут больше полномочий «сверху». Например, чтобы провести переговоры, «круглый стол», новые выборы, чтобы увести с улиц людей. Такие сигналы шли от них к Лукашенко в 2020 году. До этого, с момента Крыма, они рассказывали, что оппозиция нужна, чтобы бороться с Россией и создавать некий противовес русским. То есть они хорошо понимали, что националисты здесь не победят никогда, но ждали удачного момента, находясь внутри страны. Однако добавился новый фактор – это военная интервенция. Когда начались события с «Вагнером», Польша собрала Совет безопасности, а беглые деятели в Варшаве начали рассказывать, что белорусы должны объединиться, чтобы использовать исторический шанс.

Мы должны решать, что делать дальше, причем решать быстро. Потому что либо мы используем этот исторический шанс и станем преуспевающей европейской страной, либо мы потеряем все. И само название Республики Беларусь останется только в книжках. Я хочу обратиться в первую очередь к белорусским военным. Нам не на кого рассчитывать, но мы с вами, объединившись, точно с этим справимся.