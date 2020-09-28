Белорусские протесты закончились? Мнение Григория Азарёнка
Новости Беларуси. Выходные вновь были отмечены протестной активностью, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Количество участников, конечно, раз за разом уменьшается, но, тем не менее, это значительно осложняет жизнь простых горожан. Блокируются дороги, с перебоями работает общественный транспорт, закрываются магазины, кафе и рестораны. И все ради того, чтобы без цели и логики определенная часть населения прогулялась по улицам и громко покричала.
Все самое важное с протестных акций на выходных – в материале Григория Азаренка.
Григорий Азаренок, корреспондент СТВ:
Бесславный финал. Прошедшие выходные окончательно показали: белорусские протесты закончились. Вместо них – бродячее шапито и неудобства для обычных граждан.
В субботу, по традиции, мальчики прячутся за юбки, и по столице шествует гордая и крикливая женская колонна. Но случился, как говорится, облом. Кроме Нины Багинской на репетицию инаугурации Тихановской пришло от силы несколько десятков человек. Тогда из Польши бросили клич – все на Комаровку, чтобы затесаться среди покупателей и создать хоть какую-то массовость.
Тем не менее затмить главную звезду протестных тусовок пока ни у кого не получается. Вслед за обвинениями в том, что в милиции работают «москали» и «жидовины», мы получили компетентное мнение по русскому языку в Беларуси от Нины Багинской.
Корреспондент СТВ пообщалась с Ниной Багинской на женском марше в Минске. И вот что ей ответила пенсионерка
Усім ведаць беларускую мову.
Два языка государственных – русский и белорусский.
Это трусливо было принято на референдуме, который мы опротестовываем. Бо ні ў адной краіне няма двухмоўя. Гэта няправільна.
Подождите, но в Нидерландах…
Я зразумею, гэта ўсё хлусня. Нідэрланды былі таксама акупаваны. Дзяржаўная мова павінна быць усё ж адна.
И вы считаете, что это должен быть белорусский язык только?
Да, толькі.
Григорий Азаренок:
Но все это лишь репетиция. Главные силы были брошены в воскресенье. По задумке сценаристов, коронация должна была пройти торжественно и масштабно, в пику якобы тайной инаугурации Президента. Но ни главного действующего лица, ни гостей и массовки.
Более тайной инаугурации не видел никто. Поняв, что ничего интересного не намечается, польский провокатор всех зовет в Уручье. Якобы навестить семьи военнослужащих. Ну не может спокойно жить без провокаций.
В сказку о мирных протестах верит уже разве что слепой, но вчера их агрессивность проявилась особенно ярко. Посмотрите, как один из протестующих реагируют на блогера Алексея Голикова из Бреста. Вина его только в том, что он не согласен с их стадным пониманием ситуации.
Руки от меня уберите. А теперь пошлите, покажете, я сниму, что скажете. Не-не, руки от меня уберите. Пошлите, покажете. Вот, видите, друзья... А теперь еще и драка.
Григорий Азаренок:
Но если медийную персону трогать пока боятся, то простых людей не жалеют. Посмотрите, как борцы за права разъясняют свою правоту 71-летнему дедушке, который голосовал на выборах неправильно, по их мнению.
Иди сюда…
Перестань...
Григорий Азаренок:
Эксперты уверены: радикализация не случайна.
Андрей Лазуткин: это говорит о том, что организаторы протестов готовы к настоящим террористическим действиям
А потом они с гордостью рассказали, что намотали по Минску десятки километров. Ну, если перекрыть дороги, шататься без цели и смысла по указке зарубежного Telegram-канала, испортить заслуженный выходной миллионам жителей столицы, намокнуть и убежать – для кого-то пример для гордости, то они действительно – невероятные.
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