«Это была агрессия». В Минске задержаны студенты, которые оклеветали командира ОМОНа
Новости Беларуси. В Минске задержаны студенты, которые оклеветали командира ОМОНа, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Парням по 18-19 лет. Их подозревают в нанесении оскорбительных надписей на объявлениях, расклеенных возле подъезда дома, где проживает командир столичного ОМОНа Дмитрий Балаба.
28 сентября молодые люди принесли ему свои извинения. Их действиям будет дана правовая оценка.
По новостям показывали, что там разрисовали дом. Мы пришли посмотреть. Илья пошел ручкой разукрашивать объявление, после этого еще разукрасил лебедя – маленькое оригами – и оставил у этого подъезда. Как я понимаю, писал там не совсем правильные вещи, и я его действия порицаю. Это неправильно.
Эти действия я осуждаю и не поддерживаю.
Я хочу заявить, что раскаиваюсь в содеянном, чувствую свою вину, в особенности перед Дмитрием, и обещаю, что такое больше не повторится.
Какова цель нанесения надписей?
Это была агрессия.
Агрессия по отношению к кому?
Агрессия по отношению к властям, ОМОНу и прочим людям, которых я недостойно обобщил.
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