«Это была агрессия». В Минске задержаны студенты, которые оклеветали командира ОМОНа

28 сентября молодые люди принесли ему свои извинения. Их действиям будет дана правовая оценка.

Парням по 18-19 лет. Их подозревают в нанесении оскорбительных надписей на объявлениях, расклеенных возле подъезда дома, где проживает командир столичного ОМОНа Дмитрий Балаба.

Новости Беларуси. В Минске задержаны студенты, которые оклеветали командира ОМОНа, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По новостям показывали, что там разрисовали дом. Мы пришли посмотреть. Илья пошел ручкой разукрашивать объявление, после этого еще разукрасил лебедя – маленькое оригами – и оставил у этого подъезда. Как я понимаю, писал там не совсем правильные вещи, и я его действия порицаю. Это неправильно.

Эти действия я осуждаю и не поддерживаю.

Я хочу заявить, что раскаиваюсь в содеянном, чувствую свою вину, в особенности перед Дмитрием, и обещаю, что такое больше не повторится.

Какова цель нанесения надписей?

Это была агрессия.

Агрессия по отношению к кому?

Агрессия по отношению к властям, ОМОНу и прочим людям, которых я недостойно обобщил.

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