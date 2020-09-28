Андрей Лазуткин: это говорит о том, что организаторы протестов готовы к настоящим террористическим действиям

Количество участников, конечно, раз за разом уменьшается, но, тем не менее, это значительно осложняет жизнь простых горожан. Блокируются дороги, с перебоями работает общественный транспорт, закрываются магазины, кафе и рестораны. И все ради того, чтобы без цели и логики определенная часть населения прогулялась по улицам и громко покричала.

Григорий Азаренок, корреспондент СТВ: Бесславный финал. Прошедшие выходные окончательно показали – белорусские протесты закончились. Вместо них – бродячее шапито и неудобства для обычных граждан. К чему мы пришли сейчас? Рассуждаем с экспертом.

Григорий Азаренок: Более тайной инаугурации не видел никто. Поняв, что ничего интересного не намечается, польский провокатор всех зовет в Уручье. Якобы навестить семьи военнослужащих. Ну не может спокойно жить без провокаций.

Андрей Лазуткин, политолог:

Уручье – это такая точка, которая у них все время была задействована во время мирной фазы протестов. И не только мирной, а в первую очередь еще и боевой. То есть там была слажена школа, там находились наблюдатели, которые отслеживали перемещение военной техники из части 3214. Кроме того, там действительно есть ведомственная застройка как военных, так и сотрудников внутренних войск.

И такие вот призывы, вбросы – это в том числе давление на их семьи, на их окружение, друзей, знакомых. И, конечно же, аналогичные процессы происходили не только в Уручье, но еще и в Каменной горке. Там, вы знаете, тоже крупная застройка ведомственная, и поэтому как минимум два-три таких очага дестабилизации по районам были заранее подготовлены, сделаны, они, скажем так, работали постоянно.

То есть вот эти ежедневные вечерние акции приурочены не к тому, чтобы таким образом свергать режим – им необходимо создать вокруг вот такой точечной застройки работников силовых структур присутствие постоянного давления.

Григорий Азаренок:

Эксперты уверены – радикализация не случайна.