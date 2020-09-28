Призывал участников чата раскидывать гвозди, блокировать дороги. Признание администратора Telegram-канала

А кто они – администраторы и редакторы оппозиционных чатов? И так ли они недосягаемы для буквы закона?

Новости Беларуси. Telegram-каналы: здесь можно угрожать расправой семьям милиционеров, журналистов и всех, чья точка зрения не совпадает с позицией автора, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Я, Гутин Денис Игоревич, администратор канала «Чат 97», ник – «добрый админ», призывал участников чата раскидывать гвозди-саморезы, блокировать дороги для того, чтобы создались пробки и логистика транспорта немножко тормозила.

У меня есть еще один аккаунт в Telegram, тоже являюсь администратором. Призывал с него заблокировать работу МЧС.

На вас было оказано давление сотрудниками милиции?

Нет.

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