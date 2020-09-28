Акция протеста на «Интеграле» оказалась фейком? Кадры с камер видеонаблюдения

Новости Беларуси. На этих кадрах – акция протеста на «Интеграле», о которой громко заявили Telegram-каналы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. На этих кадрах – акция протеста на «Интеграле», о которой громко заявили Telegram-каналы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Небольшая группа из 9 человек простояла у входа на предприятие меньше минуты, отметилась в соцсетях и исчезла.
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