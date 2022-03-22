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«Белгоспищепром»: Беларусь обеспечена более чем на 150% сахаром, солью и прочими продовольственными товарами

22 марта 2022 18:40
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Новости Беларуси. Посевная кампания для Беларуси в 2022 году важна как никогда. Об этом заявил Александр Лукашенко на совещании по готовности к проведению весенних полевых работ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

«Белгоспищепром»: Беларусь обеспечена более чем на 150% сахаром, солью и прочими продовольственными товарами-1

Олег Жидков, председатель концерна «Белгоспищепром»:  
Что касается обеспечения торговых объектов сахаром, солью и прочими продовольственными товарами первой необходимости, то сегодня Республика Беларусь обеспечена более чем на 150 %. Это с учетом запасов до сентября месяца, когда мы говорим о новом урожае сахарной свеклы. Что касается соли – сегодня у нас прекрасно работает наше предприятие «Мозырьсоль», которое увеличило объем производства соли на 10 %, именно фасованной по килограмму. До 330 тонн в сутки. Мы закрываем потребности более чем на 200 %. За товарами едут из сопредельных государств, из прибалтийских стран, из Российской Федерации. Поэтому здесь как раз предприятия получают максимальный эффект от реализации продукции, в том числе за счет ажиотажного спроса.  

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# Сельское хозяйство # общество # Александр Лукашенко # Илона Волынец # Олег Жидков # Фотофакт

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