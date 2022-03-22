Алёна Родовская – тем, кому стыдно быть русским: «Вы хоть понимаете, что вы с лёгкостью отказываетесь от своей памяти и своей истории»

Новости Беларуси. История, которая задела каждого. В авторской рубрике Алены Родовской «За дело» в программе Новости «24 часа» на СТВ о том, что самое страшное, когда люди превращаются в нелюдей.

Алена Родовская, СТВ:

Сегодня, наверное, нет человека, который бы не знал и не слышал слово Хатынь – символ трагедии белорусского народа. Каждый год мы приезжаем сюда, чтобы помнить о той страшной трагедии. Тут до сих пор пахнет смертью. Многие годы мы думали, что это фашисты согнали в сарай мирных жителей и сожгли, позже вскрылись подробности: 118-й специальный полицейский батальон был сформирован из украинских националистов. Именно они хладнокровно убили белорусов. Вот тут слушайте внимательно. 20 марта Зеленский выступил перед израильским парламентом – Кнессетом. Украинский Президент спросил: «Почему Израиль до сих пор воздерживается от санкций в отношении России?» Буквально умолял направить систему противоракетной обороны «Железный купол» для защиты украинских мирных жителей от российских авиаударов. Он заявил, что украинцы спасали евреев во время Холокоста. «Народ Израиля, ты видел, как российские ракеты ударили по Бабьему Яру, где похоронены более 100 тысяч жертв Холокоста», сказал Зеленский.

Алена Родовская:

Так вот, Бабий Яр – это место, где во время Второй мировой войны нацисты убили около 34 тысяч евреев, а также десятки тысяч людей других национальностей. Кем? Руками тех, кто в том числе сжег и нашу Хатынь. Именно 118-й батальон стал всемирно известен особой жестокостью, с которой уничтожали евреев в Бабьем Яру. «Теперь у вас есть выбор», поставил ультиматум Зеленский. Кому? Израилю? Так израильские политики быстро ответили, что среди украинцев в годы Второй мировой войны были спасавшие евреев праведники, но куда больше было тех, кто убивал. Переписывать историю так, как это удобно тебе, стало привычным делом. Но рассказывать потомкам миллионов убитых евреев, что украинцы их не убивали, а напротив – спасали – издевательство. Спустя день Зеленский обращается уже к народу Германии: «Наше стремление, за которое мы сражаемся на поле боя и которое вы можете завоевать просто в своем обществе (собственным мнением, словом, давлением на политиков), чтобы Украина наконец стала частью Европейского союза. Немцы, у вас есть сила». Вот слова и цена забытой в Украине истории. В Третьем рейхе превосходство арийцев над всеми народами. В Украине – превосходство украиноговорящих над русскоговорящими. В плане проявлений этого превосходства разницы никакой нет. В основе нацизма лежит предельная жестокость. Все это звенья одной цепи, но только с учетом современных технологий. Пришло страшное понимание: информационный нацизм шагает по планете. Все, что мы наблюдаем в последнее время – у некоторых россиян бесконечное раскаяние и стыд. Вы хоть понимаете, что вы с легкостью отказываетесь от своей памяти и от своей истории.