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Звонил проживающим в Гомельской области и спрашивал о российской технике. Что пытался узнать консул посольства Украины?

22 марта 2022 17:53
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Дипломатическая неприкосновенность или неприкрытый шпионаж? Речь о представителях МИД Украины, командированных в нашу страну. В фокусе разработки органов госбезопасности Беларуси оказались кадровые разведчики, которые умело камуфлировались под маской дипломатов среди работников посольства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Однако кому реально служили посланцы «жовто-блакитной»? Интрига не удивляет. Интересы западных кураторов подталкивают на должностные преступления, а принципы агрессивной разведки становятся превыше мирного добрососедства.  

Пасик Юрий Иванович, советник посольства Украины, официальный представитель службы внешней разведки. В сентябре 2019-го был уволен Зеленским с должности главы УСБУ по Николаевской области. Участвовал в боевых действиях в зоне АТО.  

Звонил проживающим в Гомельской области и спрашивал о российской технике. Что пытался узнать консул посольства Украины?-1

Звенигородский Илья Александрович, консул посольства Украины. Самый активный разведчик СВР. Именно Звенигородский, пользуясь своей дипломатической неприкосновенностью, разъезжал по стране и выведывал секретную информацию о перспективах развития белорусско-российских отношений в политической и военной сферах. В частности, украинскую сторону интересовала обороноспособность Союзного государства, расположение военных баз, подготовка и проведение совместных учений.  

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В нарушении всех установленных норм украинские дипшпионы неоднократно были замечены возле военных полигонов под Брестом, в районе гомельского аэропорта двойного назначения и на пути следования колонн с военной техникой. Более того, Звенигородский неоднократно обзванивал украинцев, проживающих в Гомельской области, и, прикрываясь заботой к землякам, пытался выведать у них сведения о нахождении в районе белорусской и российской военной техники.  

Звонил проживающим в Гомельской области и спрашивал о российской технике. Что пытался узнать консул посольства Украины?-4

– Алло, добрый день!  
– Николай Николаевич?  
– Да.  
– Добрый день! Это из посольства Украины беспокоят, с горячей линии. В Украине сейчас военное положение введено, поэтому приехать в Украину сейчас невозможно пока, временно. Тех, кто планируют в Украину, мы обзваниваем, что лучше этого пока не делать в связи с, если вы читали новости, вторжением России.  
– Да, слышал. У нас же гомельская рядом, Новая Гута – там взрывы слышны, в Зябровке.  
– Так это […] области?  
– Там же Черниговская область же рядом.  
– Взрывы откуда летят?  
– А их же не видно просто, слышно.  
– В Новой Гуте, да?  
– Слышно, да. Откуда летят, не знаем.  
– А российская техника, которая в вашем районе сейчас, активность какую-то проявляет?  
– Нет, стоит.  

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# Международная политика # общество # Владимир Зеленский # Сергей Шуманский # Фотофакт

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