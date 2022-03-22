Звонил проживающим в Гомельской области и спрашивал о российской технике. Что пытался узнать консул посольства Украины?

Дипломатическая неприкосновенность или неприкрытый шпионаж? Речь о представителях МИД Украины, командированных в нашу страну. В фокусе разработки органов госбезопасности Беларуси оказались кадровые разведчики, которые умело камуфлировались под маской дипломатов среди работников посольства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Однако кому реально служили посланцы «жовто-блакитной»? Интрига не удивляет. Интересы западных кураторов подталкивают на должностные преступления, а принципы агрессивной разведки становятся превыше мирного добрососедства. Пасик Юрий Иванович, советник посольства Украины, официальный представитель службы внешней разведки. В сентябре 2019-го был уволен Зеленским с должности главы УСБУ по Николаевской области. Участвовал в боевых действиях в зоне АТО.

Звенигородский Илья Александрович, консул посольства Украины. Самый активный разведчик СВР. Именно Звенигородский, пользуясь своей дипломатической неприкосновенностью, разъезжал по стране и выведывал секретную информацию о перспективах развития белорусско-российских отношений в политической и военной сферах. В частности, украинскую сторону интересовала обороноспособность Союзного государства, расположение военных баз, подготовка и проведение совместных учений. КГБ Беларуси раскрыл данные по шпионажу украинских дипломатов. Подробности здесь. В нарушении всех установленных норм украинские дипшпионы неоднократно были замечены возле военных полигонов под Брестом, в районе гомельского аэропорта двойного назначения и на пути следования колонн с военной техникой. Более того, Звенигородский неоднократно обзванивал украинцев, проживающих в Гомельской области, и, прикрываясь заботой к землякам, пытался выведать у них сведения о нахождении в районе белорусской и российской военной техники.